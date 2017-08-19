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Група СКМ Рината Ахметова приобрела у государства блокпакеты акций «ДТЭК Западэнерго» и «ДТЭК Киевэнерго». Теперь обе энергогенерирующие компании полностью принадлежат компании СКМ. Откуда у Рината Ахметова деньги на новые покупки? Насколько для Украины безопасно утверждение такого супермонополиста? И как бизнесмену удается совершать новые покупки в нынешней политической ситуации? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили журналист издания «Экономическая правда», член Общественного совета при КГГА Олег Перетяка и старший экономист Центра экономической стратегии Дмитрий Яблуновский.

– Олег, вы автор статьи «Непотопляемый «Роттердам+»: как «элита» оставила в дураках всю страну» и расследовали ситуацию с нашумевшим тарифом. Как человек, который смотрит на ситуацию в динамике, как можете прокомментировать приобретения Рината Ахметова.

«Роттердам+» – это механизм, чтоб Ахметов получил деньги и, образно говоря, через евробонды эти деньги могли оказаться и активами у Порошенко

​Олег Перетяка: Это обычный сговор. И «Роттердам+» – одно из доказательств того, что межу олигархами, которые остались сейчас на плаву, существует финансово-экономический сговор. В чем он заключается?

Председатель той комиссии, которая принимала схему в марте 2016 года, выходец из корпорации Порошенко. Это Дмитрий Вовк. С другой стороны, он работал в известной фирме «Инвестиционный капитал Украины», которую возглавляла Гонтарева. И вот эта компания начала с 2013 года и активно в начале 2016 года скупала евробонды ДТЭК. То есть, «Роттердам+» – это механизм, чтоб Ахметов получил деньги и, образно говоря, через евробонды эти деньги могли оказаться и активами у Порошенко.

Порошенко в 2016 году якобы начал активно бороться с олигархами. С Коломойским он разобрался, а с Ахметовым не получилось. Они просто договорились

Мы можем увидеть то, что Порошенко в 2016 году якобы начал активно бороться с олигархами. С Коломойским он разобрался, а с Ахметовым не получилось. Они просто договорились.

– А почему не смог?

Олег Перетяка: Он ведь монополист в сфере энергетики. 67% теплогенерации принадлежит Ахметову. 30% электроэнергии, которая создается на угольном носителе, тоже является частью монополии Ахметова.

При этом был запрос в Антимонопольный комитет о том, чтобы разобраться, является ли Ахметов монополистом. Антимонопольный комитет уклончиво ушел от ответа. И когда мы видим, что он дополнительно получает активы, мне становится страшно за нашу страну. Наша страна экономически, энергетически и финансово зависит от олигархов.

– Не слишком ли много активов в Ахметова?

С точки зрения управления ничего не меняется. Нужно понимать, что это миноритарные пакеты. И вот этими компаниями, по факту, этот владелец и так распоряжался.

​Дмитрий Яблуновский: Проблема не в монополии, проблема в регуляторе. Регулятор должен, когда он формирует тарифы, учитывать интересы и производителя, и потребителя. К «Роттердам+» действительно есть вопросы насколько эти интересы правильно учтены. И что мы видим? Мы видим, что основной бенефициар этой формулы сейчас покупает миноритарные части в энергокомпаниях. Другие же владельцы не спешат этого делать. Возможно, проблема как раз с наличием денег. У покупателя благодаря этой формуле появилось достаточное количество наличных, которые он вкладывает в новые активы. Хотя по сути это же его активы. Потому, что с точки зрения управления ничего не меняется. Нужно понимать, что это миноритарные пакеты и вот этими компаниями, по факту, этот владелец и так распоряжался.

– Немного раньше, 16 августа, компания, которая купила эти блокирующие пакеты в «Киевэнерго» и «Западэнерго», она приобрела и блокирующий пакет и в «Донецкоблэнерго» за 143 миллиона гривен. Тогда СКМ указало, что это портфельная инвестиция. Что это такое?

Дмитрий Яблуновский: Портфельная инвестиция – это когда вы покупаете маленькую часть чего-то. Но как я понимаю, в данном случае надо еще смотреть, портфельная она или нет.

– Зачем создана компания Ornex? Может для того, чтоб не привлекать внимания на то, что ДТЭК обогащается за счет «Роттердама+» и чтоб «размазать» общественное мнение?

Олег Перетяка: Я думаю, что это одна из гипотез, которая имеет право быть. У всех на слуху ДТЕК, которая связана з Ахметовым.

– Глава НАБУ Артем Сытник заявил, что бюро поддается давлению касательно схемы «Роттердам+» .

Олег Перетяка: Даже генеральный прокурор Юрий Луценко говорил, что это коррупционная схема. Все прекрасно это видят, но не дают возможности разобраться. Потому, что задействованы основные олигархи нашей страны и мы не узнаем правды.

– Мы пытались дозвонится в компанию СКМ для получения комментария. К сожалению, не получилось. Оставляем возможность перед компанией на ответ.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)