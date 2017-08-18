Фонд держмайна продав по 25% «ДТЕК Західенерго» і «Київенерго» компанії Ахметова

Компанія Ornex, що входить до групи СКМ мільярдер Ріната Ахметова, придбала на фондовій біржі по 25% акцій підприємств «ДТЕК Західенерго» і «Київенерго», виставлених на продаж Фондом державного майна України.

Як повідомляє прес-служба СКМ,25% акцій «ДТЕК Західенерго» купили за 417,1 мільйона гривень, а 25% акцій «Київенерго» 759, мільйона гривень.

Фонд державного майна запланував до кінця серпня торги ще 5 пакетами акцій енергокомпаній – «Одесаобленерго», «Донбасенерго», «Сумиобленерго», ДТЕК «Дніпроенерго» і ДТЕК «Дніпроенерго».

За даними Smida, станом на перший квартал 2017 року держава була була власником 25% акцій «ДТЕК Західенерго», компанія DTEK Holdings Limited мала 45%, а DTEK ENERGY B.V. – 27%.

До торгів 25% акцій «Київенерго» належали Фонду держмайна, 18% – ТОВ «ДТЕК Енерго», компанія DTEK Holdings Limited мала 25%, а DTEK ENERGY B.V. – 29%.

Компанія ДТЕК належить Рінату Ахметову.