«Приватбанк»: аналізується «токсичний портфель» кредитів попередніх власників банку

У «Приватбанку» заявляють, що розслідування є плановим, фінустанова і НАБУ розпочали аналіз «токсичного портфеля» кредитів попередніх власників банку. Про це Радіо Свобода заявив керівник прес-служби «Приватбанку» Олег Серга.

За його словами, це планове розслідування, у якому бере участь банк: зокрема, з’ясовується кому, яким чином і на яких умовах були надані попередніми власниками банку кредити, які потрапили до пакету так званих «токсичних», тобто сумнівних, виданих на певних, «неринкових» умовах.

«Мова йде про кредити, видані давно, раніше. Є кредитний портфель, досить великий, який має ознаки «токсичності», як ми це називаємо, і завдання розібратись з ним: що законно, що незаконно, що реструктуризується, що ні. Над цим працюють всі – підрозділ банку, Генпрокуратура, Нацбанк, НАБУ», – сказав Олег Серга.

Водночас він повідомив, що робота представників НАБУ в офісі банку ніяк не вплинула на роботу самого банку.

«Банк працює, з банком все нормально. Власником банку є держава. Видача кредитів дворічної давнини не може вплинути на роботу банку», – додав Серга.

Сьогодні в Національному антикорупційному бюро України заявили, що детективи проводять обшуки в головному офісі «ПриватБанку» в Дніпрі. за даними бюро, ці дії проводяться в рамках кримінального провадження щодо можливого зловживання своїм службовим становищем службовими особами Нацбанку, а також розтрати коштів «ПриватБанку» в особливо великому розмірі, вчиненої менеджментом і власниками істотної участі фінустанови.

За даними НАБУ, внаслідок цих дій держава зазнала збитків у розмірі докапіталізації банку в сумі 116,8 мільярда гривень.

Напередодні голова правління націоналізованого «Приватбанку» Олександр Шлапак повідомив, що Генеральна прокуратура України відкрила провадження про доведення банку до неплатоспроможності.

У грудні минулого року уряд ухвалив рішення про націоналізацію «Приватбанку». Згідно з умовами націоналізації, єврооблігації «Приватбанку» підлягали процедурі bail-in (конвертації боргу кредиторів у капітал). Національний банк України розглядає їх як зобов’язання, пов’язані з колишніми власниками банку. Уряд кілька разів схвалював докапіталізацію «Приватбанку».