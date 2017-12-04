Порошенко засудив і тиск на ЗМІ, і «підігрування» з боку ЗМІ країні-агресору

Президент України Петро Порошенко засудив тиск на засоби масової інформації і їх блокування, а також «підігрування країні-агресору».

«Будь-який тиск на засоби масової інформації, а тим більше їх блокування – неприпустимі. Так само неприпустимими є спроби виправдовувати дії країни-агресора проти України, підігрування російській пропаганді, у тому числі і в таких питаннях як оцінка Революції гідності», – написав Порошенко у Facebook.

За його словами, «часом такі дії є реакцією на бездіяльність тих органів, які повинні оперативно реагувати».

«Національна рада з питань телебачення і радіомовлення має більш ефективно здійснювати регулювання медіапростору», – заявив президент.

Надвечір у неділю, 3 грудня, група невідомих заблокувала телеканал NewsOne, який належить народному депутату Євгену Мураєву. Редакція цього ЗМІ пов’язала блокування з висвітленням Маршу за імпічмент президента Петра Порошенка, організованого Міхеїлом Саакашвілі. Сам Саакашвілі теж пов’язав події навколо каналу із маршем. Натомість блокувальники пояснили дії незгодою з політикою каналу, зокрема, з висловлюваннями його власника про те, що події Революції гідності є «державним переворотом».

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко назвав блокування каналу NewsOne тиском на ЗМІ та перешкоджанням журналістській діяльності.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков закликав протестувальників припинити блокування телеканалу.

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