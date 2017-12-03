Блокада NewsOne: тиск через марш Саакашвілі чи незгода з редакційною політикою каналу Мураєва?

Надвечір у суботу 3 грудня група невідомих заблокувала телеканал NewsOne, який належить народному депутату Євгену Мураєву. Редакція цього ЗМІ пов’язала блокування з висвітленням Маршу за імпічмент президента Порошенка, організованого цього дня Міхеїлом Саакашвілі (сам Саакашвілі теж пов’язав події навколо каналу зі згаданим маршем). Натомість блокувальники пояснили дії незгодою з політикою каналу, зокрема, з висловлюваннями його власника.

3 грудня український канал NewsOne повідомив про блокування та «підготовку провокацій» на своїй території, «ціль яких – невідома». За словами представників цього ЗМІ, «до території каналу під’їхала вантажівка з мішками невідомого вмісту», а в’їзд «заблокували колючим дротом».

Спочатку канал вказав, що його блокує близько 50 «невідомих людей» у «військовій формі», які «називали себе активістами і відмовлялися давати коментарі». ​Пізніше ж почав найменувати їх «радикалами».

Події, які розгорнулися, редакція цього ЗМІ пов’язала з тим, що NewsOne – «єдиний канал, який транслював «марш за імпічмент президента».

Із подібною заявою виступив і лідер «Руху нових сил» Міхеїл Саакашвілі, під егідою якого і відбувся цей марш у неділю, 3 грудня. За його словами, «якісь тітушки» прийшли до NewsoOne «за наказом Порошенка», щоб вони «не показували правди».

«Я не люблю власників NewsOne, я вважаю їх не дуже хорошими людьми, але... це єдиний засіб інформації, який зараз показує настрої в центрі Києва», – пояснив Саакашвілі.

Пізніше його помітили серед блокувальників каналу, які, однак, як повідомляє голова Незалежної медійної ради Наталія Лігачова, «дали відсіч» політику:

Самі ж невідомі в балаклавах, які заблокували в'їзд до офісу телеканалу NewsOne мішками з піском, заявили, що не погоджуються з політикою каналу: кажуть, що їх не влаштовують висловлювання народного депутата, власника телеканалу, політика Євгена Мураєва. За їхніми словами, «якщо канал загориться – то це горять документи ФСБ».

Тим часом у соцмережах блокування NewsОne спричинило бурхливе обговорення.

Лідер «Українського вибору» та кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук одразу ж назвав ці події «свавіллям», а учасників акції – «радикалами» та «розперезаними націоналістами».

Однією з перших, хто публічно став на захист телеканалу, була блогер Ліза Богуцька. На її думку, NewsОne «показував реальні події» (Марш за імпічмент, організований Міхеїлом Саакашвілі ­ – ред.) і не повинен страждати через це.

«Чому мішки з піском з’явились сьогодні одразу після Маршу за імпічмент президенту?.. Це акція залякування журналістів, котрі транслюють правду про ненависті народу до Порошенка… Будь-які журналісти, які будуть показувати реальні події, а не порошенківський фейк, повинні знати: ми прийдемо їх захищати», – заявила вона.

При цьому, на думку Богуцької, блокада є лише «зайвим піаром» для власника NewsОne – народного депутата Євгена Мураєва.

Тим часом політик та громадський діяч, відомий своєю праворадикальною позицією, Дмитро Корчинський пояснив суть блокади Newsone тим, що «активісти, багато з яких перед тим брали участь у марші за імпічмент президента, вимагають публічного вибачення власника телеканалу перед родинами загиблих та припинення антиукраїнської агітації в ефірі телеканалу».

Водночас історик Олег Панфілов запитує: «Якщо товариші, які блокують NewsОne, стверджують, що канал проросійський, то чому вони чинять, як у Росії?».

Щодо блокування NewsОne висловився і народний депутат Микола Княжицький:

А от політолог Олексій Голобуцький не вбачає у подіях, що розгорнулися 3 грудня навколо NewsОne, «великої трагедії». Однак, на його думку, після цієї акції щодо каналу повинні бути застосовані «геть інші механізми» боротьби.

«Я би трактував те блокування саме як спосіб привернути увагу до проблеми безперешкодної ворожої інвазії в український інформаційний простір. Увагу вже привернуто – тобто, мети досягнуто. Далі мають бути задіяні геть інакші механізми: правові, законодавчі та інші», – зазначив він.

Заклики блокувати NewsОne вже лунали наприкінці листопада. Тоді хвилю обурення спричинила заява власника цього каналу – народного депутата Євгена Мураєва – у прямому ефірі свого ж медіа про те, що Революція гідності була «державним переворотом».

Ще раніше Нацрада призначила перевірку NewsOne через трансляцію фейкового «засідання комітету Конгресу США».