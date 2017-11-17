Нацрада призначила перевірку NewsOne через трансляцію фейкового засідання комітету Конгресу США

Національна рада з питань телебачення й радіомовлення призначила перевірку телеканалу NewsOne у зв’язку із трансляцією фіктивного засідання Комітету з фінансових питань Конгресу США.

«Моніторингом мовлення цього супутникового каналу зафіксовано трансляцію сюжетів з інформацією про розгляд Комітетом із фінансових питань Конгресу США наявності корупції в Національному банку України. 29.09.2017 американський інтернет-ресурс «The Weekly Standard» опублікував статтю про те, що жодних слухань щодо корупції в Нацбанку в Конгресі США не відбувалось», – мовиться у повідомленні в четвер, 16 листопада.

NewsOne наразі це не коментує.

Український канал NewsOne на своїй сторінці у Facebook представив пряму трансляцію згаданої події так: «Про корупцію в НБУ дізнаються найвищі кола США – спеціальний комітет Конгресу США з фінансових питань. Тільки завдяки системній роботі команди, що збирала докази корумпованості найголовніших чиновників Нацбанку, найсильніші світу цього дізнаються про це».

Подія у Вашингтоні 25 вересня, про яку український канал NewsOne повідомив як про пов’язану із спеціальним комітетом Конгресу США з фінансових питань, не мала статусу «конгресових» слухань. Про це йдеться в заяві Національного банку України, опублікованій на сайті відомства.

«Національний банк вважає розповсюджувану інформацію такою, що направлена на підрив міжнародного авторитету країни, успішності проведених реформ, дестабілізацію української банківської системи, та спробу дискредитації Національного банку в очах міжнародних фінансових організацій», – заявили у НБУ і обіцяли звернутись із цього приводу до правоохоронних органів.

Як повідомляє Голос Америки, посилаючись на американське видання The Weekly Standard, присвячена корупції в Україні подія відбулась у підвальному приміщенні будівлі Конгресу, яке орендував для її проведення конгресмен-республіканець з Канзасу Рон Естес (Ron Estes) на прохання колишнього конгресмена республіканця із штату Флорида, а нині політичного лобіста Конні Мака (Connie Mack). Сам Естес не мав жодного уявлення про характер події і орендував приміщення для її проведення як «доброго жесту» на користь Мака.