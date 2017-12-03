Невідомі заблокували в Києві будівлю телеканалу NewsOne

Невідомі заблокували будівлю телеканалу NewsOne. Всі ефіри на каналі скасовані через блокаду, зв'язок практично відсутній через технічні проблеми зі звуком.

В редакції вважають, що готуються провокації, мета яких невідома. «До території каналу під'їхала вантажівка з мішками, вміст яких невідомий», – повідомляють працівники телеканалу.

«Люди, які називають себе активістами, відмовляються давати коментарі і не кажуть, з якою метою вхід і вихід до каналу заблокували. В'їзд до каналу заблоковано колючим дротом», – йдеться в повідомленні.

Журналісти просять правоохоронні органи звернути увагу на подію.

«Редакція каналу NewsOne пов'язує події з тим, що це єдиний канал, який транслює «марш за імпічмент», організований Міхеїлом Саакашвілі», – наголошується в повідомленні телеканалу, яке цитують новинні агентства. На світлинах, які зробив фотокореспондент Радіо Свобода, видно, що невідомі одягнені у військову форму.

Невідомі в балаклавах, які заблокували в'їзд до офісу телеканалу NewsOne мішками з піском, заявили, що не погоджуються з політикою каналу.

Активісти заявляють, що їх не влаштовують висловлювання народного депутата, власника телеканалу Євгена Мураєва і політика каналу. За їхніми словами, «якщо канал загориться – то це горять документи ФСБ», – цитує блокувальників телеканалу видання «Детектор медіа».

Раніше у прямому ефірі політичного ток-шоу «Український формат» на телеканалі NewsOne народний депутат Євген Мураєв, який є власником каналу, відповідаючи на запитання колеги з Верховної Ради Світлани Заліщук про події Революції гідності, назвав їх «державним переворотом».

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