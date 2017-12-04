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04 Грудень 2017, Київ 18:52
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Блокування телеканалу NewsOne – це підігравання російській пропаганді – Павленко

Блокування телеканалу NewsOne – це підігравання російській пропаганді – Павленко
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0:25:07
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Третього грудня група невідомих заблокувала телеканал NewsOne, який належить позафракційному народному депутату Євгену Мураєву. Редакція цього ЗМІ пов’язала блокування з висвітленням маршу за імпічмент президента Петра Порошенка, організованого Міхеїлом Саакашвілі. Натомість блокувальники пояснили дії незгодою з політикою каналу, зокрема, з висловлюваннями його власника про те, що події під час Революції гідності є «державним переворотом». Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко назвав блокування каналу NewsOne тиском на ЗМІ та перешкоджанням журналістській діяльності. Про рішення блокувати телеканал у програмі «Ваша Свобода» дискутували народні депутати Сергій Висоцький («Народний фронт») та Юрій Павленко («Опозиційний блок»).

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