Голова МВС закликав протестувальників припинити блокування телеканалу NewsOne у Києві

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков закликав протестувальників припинити блокування телеканалу NewsOne у Києві.

«Блокування NewsOne потрібно припинити», – написав на сторінці у Twitter Аваков.

У повідомленні він вказав, що стосовно власника телеканалу народного депутата Євгена Мураєва і «провокацій» Нацполіція ухвалить рішення в межах компетенції.

«Радикали нікуди не йдуть з-під будівлі телеканалу NewsOne. Вони розвели вогонь в бочці, щоб зігрітися», – йдеться в повідомленні на сайті телеканалу у понеділок.

Надвечір у суботу, 3 грудня, група невідомих заблокувала телеканал NewsOne, який належить народному депутату Євгену Мураєву. Редакція цього ЗМІ пов’язала блокування з висвітленням Маршу за імпічмент президента Петра Порошенка, організованого Міхеїлом Саакашвілі. Сам Саакашвілі теж пов’язав події навколо каналу із маршем. Натомість блокувальники пояснили дії незгодою з політикою каналу, зокрема, з висловлюваннями його власника про те, що події Революції гідності є «державним переворотом».

Журналісти NewsOne звернулись до президента Петра Порошенка та голови МВС Арсена Авакова з проханням втрутитись у ситуацію.

Напередодні голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко назвав блокування каналу NewsOne тиском на ЗМІ та перешкоджанням журналістській діяльності.