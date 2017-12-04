Представник ОБСЄ назвав блокування NewsOne «неприйнятним»

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір назвав блокування телеканалу NewsOne «неприйнятним». Його заява оприлюднена на сайті ОБСЄ.

«Обмеження доступу до офісу телеканалу – це пряме втручання в його роботу та фізичне залякування медіапрацівників. Це неприйнятна ситуація і напад на свободу ЗМІ, які не можуть бути виправданими», – сказав Дезір.

Він закликав представників влади «зробити все можливе», щоб забезпечити повагу принципів свободи преси й створити безпечні умови роботи для співробітників NewsOne.

Ввечері 3 грудня група невідомих заблокувала телеканал NewsOne, який належить позафракційному народному депутату Євгену Мураєву. Редакція цього ЗМІ пов’язала блокування з висвітленням Маршу за імпічмент президента Петра Порошенка, організованого Міхеїлом Саакашвілі. Сам Саакашвілі теж пов’язав події навколо каналу з маршем.

Натомість блокувальники пояснили дії незгодою з політикою каналу, зокрема з висловлюваннями його власника про те, що події Революції гідності є «державним переворотом».

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко назвав блокування каналу NewsOne тиском на ЗМІ й перешкоджанням журналістській діяльності.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков закликав протестувальників припинити блокування телеканалу.