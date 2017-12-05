Якщо Саакашвілі бореться за Україну, то має прийти до прокуратури – депутат від ББП

Учасники передачі «Ваша Свобода»: народні депутати України Віталій Купрій (позафракційний), Ігор Артюшенко (БПП); Юрій Дерев’янко (позафракційний).

Генеральний прокурор України Юрій Луценко закликав лідера «Руху нових сил» Міхеїла Саакашвілі прийти на допит до Служби безпеки України вранці 6 грудня. За словами генпрокурора, прокуратура планувала клопотати про домашній арешт Саакашвілі, але «після сьогоднішньої втечі такий м’який запобіжний захід уже є під сумнівом». Раніше Міхеїл Саакашвілі вирвався з автомобіля, в якому його 5 грудня везли правоохоронці після затримання. Прихильники Саакашвілі витягнули свого лідера. Вранці цього дня правоохоронці прийшли з обшуком до квартири Саакашвілі у центрі Києва. Він виліз на дах і погрожував, що зістрибне. Згодом генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі нібито отримав від бізнесмена Сергія Курченка, який переховується у Росії, півмільйона доларів.

Зібрати такі докази, автентичні, можливо було лише за сприяння ФСБ. Курченко ніколи не зробив би нічого без погодження з Кремлем. Це вони спровокували ситуацію

​Олександр Лащенко: Пане Купрій, як Ви оцінюєте всю ситуацію не стільки щодо Саакашвілі, при всій повазі, що, можливо, з точки зору його опонентів, неповазі, а для України?

Віталій Купрій: Зібрати такі докази, якщо вони автентичні, якщо дійсно були такі розмови Курченка або його представника з Саакашвілі або з представниками Саакашвілі, можливо було лише за сприяння ФСБ. Курченко ніколи не зробив би нічого без погодження з Кремлем. Це вони спровокували ситуацію.

Порошенко зініціював це, Путін підтримав, а наші спецслужби могли таке зробити. Якщо це змонтоване, то Луценка під суд треба віддавати відразу

Якщо послухаєте, як йде розмова представника Курченка і начебто людини з оточення Саакашвілі, то чути, як одна провокує іншу, короткі терміни запитань, вимагає відкриту розмову. Я вже з таким зіштовхувався декілька разів. Тобто Порошенко зініціював це, Путін підтримав, а наші спецслужби могли таке зробити. Якщо це не автентичне, змонтоване, тоді за це Луценка під суд треба віддавати відразу.

Міг би сприяти Порошенко Курченку – має всі важелі впливу. Міг би забезпечити Курченку, щоб не притягався до відповідальності

Ст. 256, яка зараз інкримінується начебто, замах на цю статтю, Саакашвілі – сприяння діяльності злочинної організації. От з цього абсолютно незрозуміло, яка злочинна організація, чи встановлене судом вже існування її, він не погодився ні на які прямі умови. Міг би зараз сприяти Порошенко Курченку – має всі важелі впливу. Всі посади під його контролем. Міг би забезпечити Курченку, щоб він не притягався до відповідальності.

Наприклад, брав гроші на проведення акцій протесту – де зрада?

Є там ще одна стаття – державна зрада. Наприклад, брав гроші (все підтверджується) на проведення акцій протесту – де зрада? Питання фінансування будь-яких акцій протесту – всі загнані у глухий, сірий кут в Україні. Немає прозорого механізму. Влада зацікавлена, щоб не було законодавчого забезпечення – можемо дуже легко звинувачувати будь-яку сторону.

– Пане Артюшенко, на Вашу думку, за цим, можливо, якщо ці плівки автентичні, стояла ФСБ Росії, наскільки я розумію пана Купрія, і Петро Порошенко?

Екс-президент Грузії погодився працювати проти державного інтересу заради задоволення своїх політичних вимог

​Ігор Артюшенко: Можливо, президенту Грузії запропонували, як видно з цих доказів, якісь умови, на які не зміг сказати ні. Далі вже є розмови між помічниками... На жаль, коли у деяких людей особисті амбіції вищі за інтерес держави, тоді погоджуються на такі пропозиції. Екс-президент Грузії погодився працювати, на жаль, проти державного інтересу заради задоволення своїх політичних вимог.

Чому я маю не вірити СБУ і ГПУ? Під час військової агресії не віримо СБУ і ГПУ, тоді віримо російським агентам, які за російські гроші працюють?

Я повністю за те, щоб була проведена експертиза. Чому я як громадянин України маю не вірити СБУ і ГПУ? Під час військової агресії не віримо СБУ і ГПУ, тоді віримо російським агентам, які за російські гроші працюють?

Ця людина і його оточення не мають бути політиками в нашій державі. Тут, принаймні, політична держрада

Ця людина і його оточення точно не мають бути політиками в нашій державі. Питання фінансування важке. Якщо є акція протесту – що заважає офіційно закупити щось, офіційно витратити? Я вважаю, що тут, принаймні, політична держрада.

Одна справа, брати гроші в українських підприємців на політичну діяльність в Україні, зовсім інший моральний аспект – брати гроші у біглого олігарха в Росії

Одна справа, наприклад, брати гроші в українських підприємців на політичну діяльність в Україні, зовсім інший моральний аспект – брати гроші у біглого олігарха, який переховується в Росії, яка здійснює проти нас військову агресію, і якому повідомлено про підозру.

– Пане Дерев’янко, якою є реакція Саакашвілі на звинувачення, озвучені Юрієм Луценком? Державна зрада – це серйозна стаття!

Луценко разом з Порошенком використовують державну владу, щоб знищувати політиків. Луценко говорить про держраду, просто ще не отверезіли з вчорашнього вечора, якщо там міцно пили

​Юрій Дерев’янко: Сьогодні Юрій Луценко разом з Петром Порошенком використовують державну владу і найвищі пости в країні, щоб не тільки одне одного збагачувати та покривати корупцію, щоб знищувати незалежні антикорупційні органи, а в тому числі, щоб знищувати політиків, політичну опозицію, щоб фальшувати справи, робити незаконні дії. Вони бояться, що правда стане всім доступною і зрозумілою. Коли Луценко говорить про держраду, що Саакашвілі начебто має відношення до якихось злочинних угруповань, мені здається, вони просто ще не отверезіли з вчорашнього вечора, якщо вони там міцно пили.

– Пане Дерев’янко, що Ви далі і Міхеїл Саакашвілі робитимете?

Сьогодні охопило всю державу прокурорське свавілля і СБУ. Вимагаємо, щоб Верховна Рада проголосувала, щоб Луценка відправити у відставку. Акція триватиме, поки не будуть виконані вимоги

​Юрій Дерев’янко: Ми вимагаємо діяти законно, по-перше, і припиняти свавілля, яке сьогодні охопило всю державу, у тому числі прокурорське свавілля і представників СБУ. Вимагаємо, щоб Верховна Рада проголосувала за те, щоб Луценка відправити у відставку як людину, яка використовує службову посаду, щоб «кришувати» корупцію і фальшувати кримінальні справи. Акція триватиме доти, поки не будуть виконані вимоги.

– А якою буде позиція Заходу? Висловлене занепокоєння Держдепом США щодо того, як в Україні борються – це протистояння НАБУ і ГПУ, що дозволив Луценко собі в інтерв’ю «ТСН», що, мовляв, незаконна співпраця з ФБР була! Що може бути далі?

Ігор Артюшенко: Була заява послів дуже виважена. Не те, що вони когось підтримують чи не підтримують, а вимагають об’єктивного розслідування, вважають, що воно має бути швидким і результативним. До цього вони з публічною підтримкою виступали, у тому числі Саакашвілі.

Усюди опозиція – про яку диктатуру і тоталітарний режим можемо говорити?

Після оприлюднення записів і євроспільнота, і деякі політичні сили, які 17 жовтня спільно проводили протестну акцію під стінами Верховної Ради, дають сьогодні задню... У нас усюди опозиція – про яку диктатуру і тоталітарний режим ми можемо взагалі говорити?

Якщо Саакашвілі хоче бути політиком, має прийти на допит у прокуратуру і в суді доводити свою чисту біографію. Мене затримували, на дах не вилазив і не кричав «Я зістрибну!»

Якщо він (Саакашвілі – ред.) хоче бути політиком і боротися за правову державу Україну, має найближчим часом прийти на допит у прокуратуру і в суді доводити свою чисту біографію... Коли мене тієї зими затримували, я на дах не вилазив і не кричав «Я зістрибну!»

Право на протест – законне право будь-якої людини. Влада першочергово має забезпечити, щоб люди могли протестувати мирно.

Довели країну, що бруківку сьогодні вже збирали! Розумієте, чим це могло закінчитися?

​Віталій Купрій: Якщо Саакашвілі зайняв позицію, що справа повністю сфальшована, то приходити на сфальшований допит абсурд. Довели країну до того, що бруківку сьогодні вже збирали! Ви розумієте, чим це могло закінчитися?!

Щодо Луценка – всі його справи розвалюються на очах. Нічого не доведено до логічного кінця – ні зняття недоторканності з цих депутатів, ні по Саакашвілі. Нічого не буде. Він (Луценко – ред.) нефахова людина. Він вчиняє кримінальні правопорушення. Я, мінімум, вже двічі направив заяви. НАБУ розслідує. Я проголосую за недовіру генпрокурору Луценку. Його місце у в’язниці.