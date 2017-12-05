ГПУ передала поліції постанову про оголошення Саакашвілі в розшук – речник

Генеральна прокуратура України передала голові Національної поліції України Сергію Князєву постанову про оголошення в розшук колишнього президента Грузії, лідера партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі, повідомив речник ГПУ Андрій Лисенко у Facebook.

«Генеральна прокуратура України підготувала та передала до голови Національної поліції України Сергія Князєва постанову про оголошення в розшук Міхеїла Саакашвілі, який втік з-під варти під час транспортування його на допит в СБУ», – написав Лисенко.

5 грудня правоохоронці прийшли з обшуком до квартири Саакашвілі в центрі Києва. СБУ спільно з Генпрокуратурою затримали екс-президента Грузії. Проте автомобіль правоохоронців із Саакашвілі всередині заблокували прихильники політика і через кілька годин, зламавши двері авта, звільнили його. Після цього екс-президент Грузії разом зі своїми соратниками прийшов до будівлі Верховної Ради України, де влаштував мітинг. Він назвав неправдивими всі обвинувачення на свою адресу.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що лідер партії «Рух нових сил», екс-голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі отримав від бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії, півмільйона доларів на свою діяльність в Україні. 5 грудня в Києві генпрокурор повідомив, що оприлюднює першу частину даних операції Служби безпеки України і Генеральної прокуратури «зі зриву плану реваншну прокремлівських сил в Україні».

Він нагадав, що Саакашвілі підозрюють у сприянні учасникам злочинної організації та укритті їхньої злочинної діяльності.

Пізніше Луценко закликав Саакашвілі прийти на допит до СБУ зранку 6 грудня.