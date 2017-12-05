Луценко: слідство дасть оцінку діям восьми депутатів Ради, які сприяли втечі Саакашвілі

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив у Верховній Раді 5 грудня, що слідство дасть оцінку діям восьми депутатів Верховної Ради, які сприяли втечі з-під варти лідера «Руху нових сил» Міхеїла Саакашвілі.

«Також кримінальними діяннями ми вважаємо діяння всіх осіб, які перешкоджали законним діям із захисту української держави, серед них – народних депутатів Ігоря Луценка, Юрія Дерев’янка, Світлани Заліщук, Мустафи Найєма, Олега Петренка, Юрія Левченка, Сергія Лещенка, Віктора Чумака. Звичайно, я зараз не можу говорити про будь-які підозри. Слідство обов’язково запросить згаданих народних депутатів і дасть оцінку їхнім діям, які призвели до втечі з-під варти людини, яка обґрунтовано має отримати підозру в скоєнні особливо тяжкого злочину проти українського народу та української держави», – заявив Луценко.

5 грудня правоохоронці прийшли з обшуком до квартири Саакашвілі в центрі Києва. СБУ спільно з Генпрокуратурою затримали екс-президента Грузії. Проте автомобіль правоохоронців із Саакашвілі всередині заблокували прихильники політика і через кілька годин, зламавши двері авта, звільнили його. Після цього екс-президент Грузії разом зі своїми соратниками прийшов до будівлі Верховної Ради України, де влаштував мітинг. Він назвав неправдивими всі обвинувачення на свою адресу.

Раніше генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що лідер партії «Рух нових сил», екс-голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі отримав від бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії, півмільйона доларів на свою діяльність в Україні. 5 грудня в Києві генпрокурор повідомив, що оприлюднює першу частину даних операції Служби безпеки України і Генеральної прокуратури «зі зриву плану реваншну прокремлівських сил в Україні».

Він нагадав, що Саакашвілі підозрюють у сприянні учасникам злочинної організації та укритті їхньої злочинної діяльності.