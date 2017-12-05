У Кремлі заявляють, що «з інтересом» стежать за подіями в Києві

У Кремлі з інтересом стежать за подіями в Україні, заявляє речник президента Росії Дмитро Пєсков.

«Вкотре Київ дивує, вкотре дивує Саакашвілі: від поїдання краватки до вилізання на дах він пройшов певний шлях у політиці. Шлях був тернистий, ситуацію в нього складна. Ми не звикли реагувати на заяви людей, які сидять на даху», – сказав Пєсков 5 грудня у Москві.

5 грудня українські правоохоронці прийшли з обшуком до квартири лідера «Руху нових сил», екс-голови Одеської ОДА, колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі у центрі Києва. Під час обшуку Саакашвілі піднявся на дах будівлі. СБУ спільно з Генпрокуратурою затримали його. Проте автомобіль правоохоронців із Саакашвілі всередині заблокували прихильники політика і через кілька годин, зламавши двері авта, звільнили його. Після цього екс-президент Грузії разом зі своїми соратниками прийшов до будівлі Верховної Ради України, де влаштував мітинг. Він назвав неправдивими всі обвинувачення на свою адресу.

Раніше генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що Міхеіл Саакашвілі отримав від бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії, півмільйона доларів на свою діяльність в Україні. 5 грудня в Києві генпрокурор повідомив, що оприлюднює першу частину даних операції Служби безпеки України і Генеральної прокуратури «зі зриву плану реваншну прокремлівських сил в Україні». Він заявив, що Саакашвілі підозрюють у сприянні учасникам злочинної організації та укритті їхньої злочинної діяльності.