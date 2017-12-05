Посольство США про події в Києві: закликаємо сторони уникати насильства

Посольство США в Україні у зв’язку із затриманням, звільненням лідера «Руху нових сил» Міхеїла Саакашвілі і подальшими протестами його прихильників у центрі Києва закликало сторони розрядити напругу й уникати насильства.

«Ми знаємо, що пана Саакашвілі було затримано, і в центрі Києва тривають протести. Ми закликаємо сторони розрядити напругу й уникати насильства. Ми пильно стежимо за ситуацією й сподіваємось, що слідство буде проведене оперативно й відповідно до законодавства України», – йдеться у заяві посольства у Twitter.

5 грудня правоохоронці прийшли з обшуком до квартири Саакашвілі в центрі Києва. СБУ спільно з Генпрокуратурою затримали екс-президента Грузії. Проте автомобіль правоохоронців із Саакашвілі всередині заблокували прихильники політика і через кілька годин, зламавши двері авта, звільнили його. Після цього екс-президент Грузії разом зі своїми соратниками прийшов до будівлі Верховної Ради України, де влаштував мітинг. Він назвав неправдивими всі обвинувачення на свою адресу.

Раніше генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що лідер партії «Рух нових сил», екс-голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі отримав від бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії, півмільйона доларів на свою діяльність в Україні. 5 грудня в Києві генпрокурор повідомив, що оприлюднює першу частину даних операції Служби безпеки України і Генеральної прокуратури «зі зриву плану реваншну прокремлівських сил в Україні».

Він нагадав, що Саакашвілі підозрюють у сприянні учасникам злочинної організації та укритті їхньої злочинної діяльності.