Адвокат заявив про необхідність передати ліки Саакашвілі у СІЗО раніше від дозволеного часу доступу

Адвокат лідера партії «Рух нових сил», екс-голови Одеської ОДА і колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі Руслан Чорнолуцький заявив про необхідність передати ліки у СІЗО для Саакашвілі раніше, ніж дозволено порядком доступу. Про це він сказав у суботу, прийшовши разом із соратниками політика під будівлю СІЗО, де той перебуває. Чорнолуцький сказав, що йдеться передусім про ліки та засоби гігієни.

«Ми плануємо передати його особисті речі, засоби гігієни, медикаменти. У зв’язку з тим, що є порядок доступу на побачення захиснику та іншим особам, прохід на вихідних в ізолятор СБУ заборонено», – сказав Чорнолуцький журналістам біля ІТТ.

Він додав, що проситиме керівництво закладу «піти назустріч», бо Міхеїл Саакашвіл оголосив голодування і його стан може погіршитися.

Чорнолуцький розповів, що востаннє говорив з Саакашвілі минулої ночі, але зазначив, що в нього був черговий лікар, який повідомив, що той «тримається» і його самопочуття «нормальне».

«Особисто ми (адвокати – ред.) не намагаємося пройти на побачення, будемо чекати понеділка», – додав Чорнолуцький.

Міхеїл Саакашвілі був затриманий у Києві ввечері 8 грудня. Політика оголосили в розшук після того, як 5 грудня йому вдалося уникнути затримання. Того дня правоохоронці прийшли з обшуком до квартири Саакашвілі в центрі Києва. Співробітники СБУ спільно з працівниками Генпрокуратури затримали екс-президента Грузії, проте автомобіль правоохоронців із Саакашвілі всередині заблокували прихильники політика і через кілька годин силою звільнили його.

Після цього екс-президент Грузії разом зі своїми соратниками прийшов до будівлі Верховної Ради України, де влаштував мітинг. У наступні дні Саакашвілі перебував у наметовому містечку біля Верховної Ради і виступав перед прихильниками.

5 грудня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що лідер партії «Рух нових сил» Міхеїл Саакашвілі отримав від бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії, півмільйона доларів на свою діяльність в Україні.

Саакашвілі назвав неправдивими всі обвинувачення на свою адресу. Він оголосив безстрокове голодування в ізоляторі тимчасового тримання, де зараз перебуває. Перед тим були повідомлення, що Саакашвілі застудився.