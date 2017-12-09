Прокурори клопотатимуть про домашній арешт для Саакашвілі – Сарган

Сторона обвинувачення клопотатиме про домашній арешт як запобіжний захід для лідера партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі. Про це вночі 9 грудня повідомила речниця генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган.

«Прокурори клопотатимуть перед судом про обрання запобіжного заходу для затриманого Саакашвілі у вигляді домашнього арешту із носінням електронного браслета. Слідчі дії завершено. Чотири адвокати залишають наразі ізолятор тимчасового тримання. Прокурори готують клопотання до суду», – написала речниця в Twitter.

Міхеїл Саакашвілі був затриманий у Києві ввечері 8 грудня.

«Згідно постанови про розшук працівники Нацполіції виявили місцеперебування Саакашвілі на вулиці Відрадній міста Києва та затримали його. Затриманий поміщений до ізолятора тимчасового тримання. Плануються слідчі дії та звернення в суд про обрання запобіжного заходу. Як і обіцяли, силовики зробили все, щоб уникнути крайніх силових дій і крові», – написав у Facebook генеральний прокурор України Юрій Луценко.

Саакашвілі оголосили в розшук після того, як 5 грудня йому вдалося уникнути затримання. Того дня правоохоронці прийшли з обшуком до квартири Саакашвілі в центрі Києва. Співробітники СБУ спільно з працівниками Генпрокуратури затримали екс-президента Грузії, проте автомобіль правоохоронців із Саакашвілі всередині заблокували прихильники політика і через кілька годин, зламавши двері авта, звільнили його.

Після цього екс-президент Грузії разом зі своїми соратниками прийшов до будівлі Верховної Ради України, де влаштував мітинг. У наступні дні Саакашвілі перебував у наметовому містечку біля Верховної Ради і виступав перед прихильниками.

5 грудня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що лідер партії «Рух нових сил» Міхеїл Саакашвілі отримав від бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії, півмільйона доларів на свою діяльність в Україні.

Саакашвілі назвав неправдивими всі обвинувачення на свою адресу.