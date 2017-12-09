Саакашвілі оголосив про початок безстрокового голодування – адвокат

Колишній президент Грузії, лідер партії «Рух нових сил» Міхеїл Саакашвілі оголосив у ізоляторі тимчасового тримання про початок безстрокового голодування, повідомив вночі 9 грудня його адвокат Руслан Чорнолуцький.

«Він заявляє про початок безстрокового голодування. Він також сказав, що відмовляється від будь-якого примусового харчування. У разі якщо до нього буде застосовано запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб, він ще більш жорстко буде продовжувати голодування», – сказав Чорнолуцький після виходу з ізолятора, де перебуває Саакашвілі.

Речниця генерального прокурора Юрія Луценка Лариса Сарган повідомляла, що сторона обвинувачення клопотатиме про домашній арешт лідера «Руху нових сил» із носінням електронного браслета.

Міхеїл Саакашвілі був затриманий у Києві ввечері 8 грудня. Політика оголосили в розшук після того, як 5 грудня йому вдалося уникнути затримання. Того дня правоохоронці прийшли з обшуком до квартири Саакашвілі в центрі Києва. Співробітники СБУ спільно з працівниками Генпрокуратури затримали екс-президента Грузії, проте автомобіль правоохоронців із Саакашвілі всередині заблокували прихильники політика і через кілька годин, зламавши двері авта, звільнили його.

Після цього екс-президент Грузії разом зі своїми соратниками прийшов до будівлі Верховної Ради України, де влаштував мітинг. У наступні дні Саакашвілі перебував у наметовому містечку біля Верховної Ради і виступав перед прихильниками.

5 грудня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що лідер партії «Рух нових сил» Міхеїл Саакашвілі отримав від бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії, півмільйона доларів на свою діяльність в Україні.

Саакашвілі назвав неправдивими всі обвинувачення на свою адресу.