«​Вони вибрали найгірший варіант»​ – соцмережі про нічне затримання Саакашвілі

Лідера «​Руху нових сил»​ та екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі затримали у Києві ввечері 8 грудня та привезли до ізолятора тимчасового тримання, де протягом кількох годин тривали слідчі дії. Тепер йому мають обрати запобіжний захід, а сам затриманий оголосив про безстрокове голодування та закликав прихильників вийти на мітинг у неділю 10 грудня. Захист політика вважає звинувачення на його адресу політичними. А якою була реакція соцмереж на те, що сталося?

Серед перших, хто повідомив про затримання Михеїла Саакашвілі був його соратник Давид Сакварелідзе:

Пізніше екс-президента Грузії привезли до ізолятора тимчасового утримання. Про це поінформував генеральний прокурор Юрій Луценко. За його словами, «силовики зробили все, щоб уникнути крайніх силових дій і крові»:

Адвокати Саакашвілі, за словами речниці очільника ГПУ Лариси Сарган, були поінформованіпро його затримання. Утім, одного з захисників лідера «Руху нових сил» Руслана Чорнолуцького, який приїхав на Аскольдовий провулок, спочатку не хотіли пускати до підзахисного.

Тим часом колишній радник міністра внутрішніх справ та народний депутат Антон Геращенко повідомив, що під час затримання Саакашвілі ніхто не постраждав. Це підтвердили і в Нацполіції.

Він також зауважив, що запобіжний захід для політика мають обрати протягом 72 годин:

У цей час під будівлею СБУ на Аскольдовому провулку, де тримали Саакашвілі, зібрались його прихильники. Поруч з ними стояв щільний кордон силовиків. Пізніше сталася невеличка сутичка:

По завершенню слідчих дій, які тривали протягом кількох годин у ніч з 8 на 9 грудня, у ГПУ повідомили, що прокурори клопотатимуть про обрання запобіжного заходу для Саакашвілі у вигляді домашнього арешту з носінням електронного браслету.

Водночас сам затриманий політик передав через свого адвоката заяву, у якій закликав прихильників вийти у неділю,10 грудня, на акцію, а також повідомив про те, що оголосив безстрокове голодування.

У соцмережах, думки з приводу затримання Саакашвілі розділилися. Були ті, хто поставився до цього схвально:

Натомість інших те, що відбулося, занепокоїло. Наприклад, колишній керівник Головного слідчого управління СБУ Василь Вовк, вважає, що «постанова слідчого або прокурора про розшук підозрюваного не може містити вимоги його затримання (ст. 281 КПК). Тому на підставі цього документа Саакашвілі не міг бути законно затриманим»:

Були і такі коментарі:

До речі, про Януковича. Частина користувачів провела паралелі між його діями та діями чинного президента Петра Порошенка. Наприклад, депутат Мустафа Найєм називає ​затримання Саакашвілі – «лакмусовим папірцем постмайданної України» і зауважує: «Якщо принцип верховенства права буде порушений, якщо з процесу над Міхеїлом влаштують таку ж політичну розправу, свідками якої ми неодноразово були у 2010-2013 роках, влада опиниться коло небезпечної межі легітимності»:

Є і такі паралелі:

Інші ж зосередили свою критику не лише на президенті Петру Порошенку, але й на генпрокурорі Юрію Луценку:

Ну і, звісно, не обійшлося без жартів:

Незадовго до затримання Саакашвілі - вдень 8 грудня - голова Нацполіції Сергій Князєв заявляв, що силовики не затримують лідера партії «Рух нових сил» через «низку юридичних процедур», не уточнивши, яких саме.

Саакашвілі оголосили в розшук після того, як 5 грудня йому вдалося уникнути затримання.

Того ж дня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі отримав від бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії, півмільйона доларів на свою діяльність в Україні. Генпрокуратура оприлюднила записи щодо цього.

Саакашвілі назвав неправдивими всі обвинувачення на свою адресу.