Звинувачення на адресу Саакашвілі є політичними – адвокат Чорнолуцький

Адвокат лідера партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі Руслан Чорнолуцький заявив уночі 9 грудня, що складу злочину у висунутих на адресу його підзахисного звинуваченнях немає, а справа є політичною.

«Він (Саакашвілі – ред.) наголошує, що ніяких грошей від ні від кого не отримував... Більше того – ніякі гроші не спрямовувалися на повалення влади, ви бачите, що відбувалися лише мирні ходи, мирні акції», – сказав захисник, виступаючи перед кількома десяткками прихильників Саакашвілі після виходу з ізолятора тимчасового тримання, де відбувалися слідчі дії.

«Склад злочину відсутній тут, і я вам, як представник захисту, хочу довести, що ми максимально готуємося до, скоріш всього, запобіжного заходу, який буде протягом декількох днів (обраний – ред.)... Але кажу вам, аналізуючи перший процесуальний документ, який ми отримали, це повідомлення про підозру, що складу злочину там немає, і справа політична на 200 відсотків», – наголосив адвокат Чорнолуцький.

Він також оприлюднив на своїй Facebook-сторінці звернення, написане рукою Саакашвілі.

Сторона обвинувачення клопотатиме про домашній арешт із носінням електронного браслета як запобіжний захід для лідера партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі. Про це вночі 9 грудня повідомила речниця генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган.

Міхеїл Саакашвілі був затриманий у Києві ввечері 8 грудня.

Саакашвілі оголосили в розшук після того, як 5 грудня йому вдалося уникнути затримання. Того дня правоохоронці прийшли з обшуком до квартири Саакашвілі в центрі Києва. Співробітники СБУ спільно з працівниками Генпрокуратури затримали екс-президента Грузії, проте автомобіль правоохоронців із Саакашвілі всередині заблокували прихильники політика і через кілька годин, зламавши двері авта, звільнили його.

Після цього екс-президент Грузії разом зі своїми соратниками прийшов до будівлі Верховної Ради України, де влаштував мітинг. У наступні дні Саакашвілі перебував у наметовому містечку біля Верховної Ради і виступав перед прихильниками.

5 грудня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що лідер партії «Рух нових сил» Міхеїл Саакашвілі отримав від бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії, півмільйона доларів на свою діяльність в Україні.

Саакашвілі назвав неправдивими всі обвинувачення на свою адресу.