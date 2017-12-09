Екс-начальник поліції Луганщини підтвердив, що Саакашвілі затримали у його квартирі

Екс-начальник Головного управління Національної поліції Луганській області Юрій Покиньборода підтвердив, що лідера «Руху нових сил», екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі затримали в його квартирі. Про це він повідомив у відео, опублікованому у Facebook.

«Він захворів. Йому потрібна була елементарна медична допомога. У нас не було часу роздумувати, куди його везти. В лікарню ми не могли його везти. Ми привезли його до мене додому і тут йому надається медична допомога. Так вийшло, що ми не змогли до кінця зберегти цю таємницю. Був певний ряд людей, які знали, що він тут», – сказав Покиньборода.

Він зазначив, що правоохоронці його не затримували, але він не почувається в безпеці.

«Зараз стоїть питання про мою честь. Мене не заарештували, тому що хочуть підставити і зробити мене винним. Знаючи мене, що я буду шукати зрадника, можуть ліквідувати. Я б краще зараз почував себе в СІЗО», – вказав Покиньборода на сторінці у соцмережі.

Юрій Покиньборода був призначений главою управління Нацполіції у Луганської області в 2015 році, але від травня 2016-го не обіймає цю посаду. Після цього Покиньбороду призначили на посаду керівника управління одного з департаментів поліції.

У Нацполіції поки не коментували факт перебування Саакашвілі у квартирі Покиньбороди.

Міхеїл Саакашвілі був затриманий у Києві ввечері 8 грудня. Політика оголосили в розшук після того, як 5 грудня йому вдалося уникнути затримання. Того дня правоохоронці прийшли з обшуком до квартири Саакашвілі в центрі Києва. Співробітники СБУ спільно з працівниками Генпрокуратури затримали екс-президента Грузії, проте автомобіль правоохоронців із Саакашвілі всередині заблокували прихильники політика і через кілька годин, зламавши двері авта, звільнили його.

Після цього екс-президент Грузії разом зі своїми соратниками прийшов до будівлі Верховної Ради України, де влаштував мітинг. У наступні дні Саакашвілі перебував у наметовому містечку біля Верховної Ради і виступав перед прихильниками.

5 грудня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що лідер партії «Рух нових сил» Міхеїл Саакашвілі отримав від бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії, півмільйона доларів на свою діяльність в Україні.

Саакашвілі назвав неправдивими всі обвинувачення на свою адресу. Він оголосив безстрокового голодування в ізоляторі тимчасового тримання, де зараз перебуває.