Активісти під Генпрокуратурою вимагали відставки Луценка

Частина учасників «Маршу за імпічмент» увечері 10 грудня прийшли від ізолятора тимасового тримання СБУ, де утримується лідер партії «Рух нових сил» Міхеїл Саакашвілі, під будівлю Генпрокуратури на вулиці Різницькій.

Учасники акції вигукували «Луценко Юра – продажна шкура», «Свободу політв’язням» тощо.

Всього під будівлею ГПУ зібралося близько 200 осіб, перед учасниками акції виступив соратник Саакашвілі Давит Сакварелідзе та депутат Верховної Ради Юрій Дерев’янко.

Перед тим активісти, які вимагають звільнити лідера партії «Рух нових сил», прийшли до ізолятора тимчасового тримання СБУ, де правоохоронці з вечора п’ятниці, 8 грудня, утримують Міхеїла Саакашвілі.

До того в центрі Києва відбулася хода, яка завершилася мітингом на майдані Незалежності. За даними МВС, в акції взяли участь близько двох із половиною тисяч людей, організатори наводять більші цифри.

Учасники «Маршу за імпічмент» вимагали звільнити лідера партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі та закликаючи президента Петра Порошенка і генпрокурора Юрія Луценка піти у відставку.

Міхеїла Саакашвілі затримали в Києві ввечері 8 грудня на квартирі одного зі своїх прихильників, колишнього чільного начальника поліції. Діяча оголосили в розшук після того, як 5 грудня йому вдалося уникнути затримання. Того дня правоохоронці прийшли з обшуком до квартири Саакашвілі в центрі Києва. Співробітники СБУ спільно з працівниками Генпрокуратури затримали колишнього президента Грузії, проте автомобіль правоохоронців із Саакашвілі всередині заблокували прихильники діяча і через кілька годин силою звільнили його. Після цього Саакашвілі разом зі своїми соратниками прийшов до будівлі Верховної Ради України, де влаштував мітинг. Наступними днями Саакашвілі перебував у наметовому містечку біля Верховної Ради і виступав перед прихильниками, але зумів непоміченим вибратися звідти.

За повідомленнями з Генеральної прокуратури України, Саакашвілі підозрюють за статтею Кримінального кодексу України про «сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їхньої злочинної діяльності».

5 грудня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що лідер партії «Рух нових сил» Міхеїл Саакашвілі отримав від бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії, півмільйона доларів на свою діяльність в Україні. Він навів записи перехоплення розмов, що, за його словами, підтверджують це. Саакашвілі назвав неправдивими всі обвинувачення на свою адресу.