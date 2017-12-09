Адвокат Саакашвілі заперечив «підробку» заяви його клієнта

Адвокат лідера «Руху нових сил» Міхеїла Саакашвілі заперечив твердження речниці генерального прокурора України, що оприлюднена ним заява-звернення до прихильників його клієнта є «фейком».

Адвокат Руслан Чорнолуцький пояснив розбіжність у почерках і підписах у двох рукописних текстах від імені його клієнта, які оприлюднювала речниця генпрокурора Лариса Сарган, тим, що ці папери Міхеїл Саакашвілі підписував у різних умовах, до того ж один із цих текстів писала інша особа.

Як сказав Чорнолуцький виданню «Українська правда», звернення до прихильників Саакашвілі писав після затримання швидко, в некомфортних умовах, перенервувавши, інший документ – заяву про відмову від призначеного йому адвоката – написала від руки колега Чорнолуцького, а Саакашвілі його лише підписав у присутності двох прокурорів і трьох представників ізолятора тимчасового тримання, в тому числі начальника закладу.

За словами Чорнолуцького, рішення про те, що текст цієї заяви напише його помічниця, а Саакашвілі тільки підпише, ухвалили прокурор і наданий від Центру безоплатної правової допомоги адвокат, від послуг якого діяч відмовлявся.

Уранці 9 грудня Лариса Сарган оприлюднила у фейсбуці фотокопії двох рукописних текстів від імені Саакашвілі, написані вочевидь різними почерками і з різними підписами, і оголосила «фейком» саме заяву-заклик до прихильників, яку адвокати діяча надали пресі ще вночі, через кілька годин після його затримання пізно ввечері 8 грудня. При цьому вона стверджувала, що другу заяву, про відмову від адвоката, Саакашвілі написав «власноруч… в ІТТ під відеофіксацію».

«Інший почерк, чіткий підпис у «заяві-заклику», щоб читалося «МСаак…» Для кого? Навіть тут нечисленним мешканцям наметів «колоРади» підсовують фейк», – заявила вона.

В інтернеті можна знайти різні зразки підпису Міхеїла Саакашвілі. Зокрема, його підписи під офіційними президентськими актами часів його керівництва у Грузії – саме напис «МСаак…» грузинськими літерами. У менш офіційних ситуаціях він підписувався грузинськими літерами як «М. С…». У часи перебування в Україні, зокрема керівництва Одещиною, він підписувався кириличними літерами, серед того й просто як «М. С».

Міхеїла Саакашвілі затримали в Києві ввечері 8 грудня і помістили до ізолятора тимчасового тримання Служби безпеки України в Києві. Після затримання Саакашвілі заявив, що оголошує безстрокове голодування протесту.

За повідомленнями з Генеральної прокуратури України, Саакашвілі підозрюють за статтею Кримінального кодексу України про «сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їхньої злочинної діяльності».

Діяча оголосили в розшук після того, як 5 грудня йому вдалося уникнути затримання. Того дня правоохоронці прийшли з обшуком до квартири Саакашвілі в центрі Києва. Співробітники СБУ спільно з працівниками ГПУ затримали колишнього президента Грузії, проте автомобіль правоохоронців із Саакашвілі всередині заблокували прихильники діяча і через кілька годин силою звільнили його. Після цього Саакашвілі разом зі своїми соратниками прийшов до будівлі Верховної Ради України, де влаштував мітинг. Наступними днями Саакашвілі перебував у наметовому містечку біля Верховної Ради і виступав перед прихильниками, але зумів непоміченим вибратися звідти.

5 грудня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що лідер партії «Рух нових сил» Міхеїл Саакашвілі отримав від бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії, півмільйона доларів на свою діяльність в Україні. Він навів записи перехоплення розмов, що, за його словами, підтверджують це. Саакашвілі назвав неправдивими всі обвинувачення на свою адресу.