Акцію протесту в центрі Києва охороняють близько тисячі правоохоронців – МВС

Під час маршу в центрі Києва 10 грудня, учасники якого вимагають ухвалення прийняття закону про імпічмент, за порядком стежать близько однієї тисячі працівників Національної поліції та військовослужбовців Національної гвардії України. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ, за даними якого, акція відбувається без порушень.

Посилаючись на попередні дані, у МВС повідомили, що у марші беруть участь близько 2,5 тисячі осіб.

У МВС підкреслили, що головне завдання правоохоронців – не допустити провокацій та запобігти будь-яким правопорушенням під час проведення у столиці масових заходів.

Учасники «Маршу за імпічмент» проводять мітинг на майдані Незалежності у Києві, вимагаючи звільнити лідера партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі та закликаючи президента Петра Порошенка і генпрокурора Юрія Луценка піти у відставку.

Міхеїла Саакашвілі затримали в Києві ввечері 8 грудня на квартирі одного зі своїх прихильників, колишнього чільного начальника поліції. Діяча оголосили в розшук після того, як 5 грудня йому вдалося уникнути затримання. Того дня правоохоронці прийшли з обшуком до квартири Саакашвілі в центрі Києва. Співробітники СБУ спільно з працівниками Генпрокуратури затримали колишнього президента Грузії, проте автомобіль правоохоронців із Саакашвілі всередині заблокували прихильники діяча і через кілька годин силою звільнили його. Після цього Саакашвілі разом зі своїми соратниками прийшов до будівлі Верховної Ради України, де влаштував мітинг. Наступними днями Саакашвілі перебував у наметовому містечку біля Верховної Ради і виступав перед прихильниками, але зумів непоміченим вибратися звідти.

За повідомленнями з Генеральної прокуратури України, Саакашвілі підозрюють за статтею Кримінального кодексу України про «сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їхньої злочинної діяльності».

5 грудня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що лідер партії «Рух нових сил» Міхеїл Саакашвілі отримав від бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії, півмільйона доларів на свою діяльність в Україні. Він навів записи перехоплення розмов, що, за його словами, підтверджують це. Саакашвілі назвав неправдивими всі обвинувачення на свою адресу.