Запобіжний захід Саакашвілі обиратимуть о 12:00 – адвокат

Адвокат лідера партії «Рух нових сил» Руслан Чорнолуцький повідомив, що засідання з обрання запобіжного заходу Міхеїлу Саакашвілі відбудеться в Печерському районному суді Києва о 12:00 11 грудня.

«Сьогодні вранці Міхеїлові Саакашвілі було надано клопотання про запобіжний захід, але він відмовився від того, щоб отримувати його та підписуватись. У присутності двох понятих прокуратура намагалася вручити йому (це клопотання), але просто залишила пакет документів разом із клопотанням. Це сталося приблизно о 7:50», – повідомив Чернолуцький.

«Міхеїл знаходиться тут, у приміщенні Печерського районного суду, в кімнаті під конвоєм. У мене була можливість до нього прийти, пропустили на хвилин 10, поспілкувалися», – інформував адвокат.

«Прокуратура просить обрати для Міхеїла запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за адресою Костьольна, 7, квартира 32, строком на два місяці», – вказав захисник Саакашвілі і уточнив, що авторозподіл визначив суддею у справі з обрання запобіжного заходу суддю Ларису Цокол.

Адвокат також вказав, що захист Саакашвілі наполягатиме, щоб суд не призначав жодного запобіжного заходу, оскільки вважає справу сфабрикованою, а склад злочину – відсутнім.

Саакашвілі зранку 11 грудня був доправлений до суду.

Увечері 11 грудня спливають 72 години, впродовж яких за законом має бути обраний запобіжний захід.

У Києві в неділю відбулася хода, яка завершилася мітингом на майдані Незалежності. За даними МВС, в акції взяли участь близько двох із половиною тисяч людей, організатори наводять більші цифри. Згодом частина активістів продовжила протест під стінами ізолятора тимчасового тримання, де перебував Саакашвілі, а також пікетувала Генпрокуратуру, вимагаючи відставки очільника відомства Юрія Луценка.

Міхеїла Саакашвілі затримали в Києві ввечері 8 грудня на квартирі одного з його прихильників, колишнього чільного начальника поліції. Політика оголосили в розшук після того, як 5 грудня йому вдалося уникнути затримання.

За повідомленнями з Генеральної прокуратури України, Саакашвілі підозрюють за статтею Кримінального кодексу України про «сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їхньої злочинної діяльності».

5 грудня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що лідер партії «Рух нових сил» Міхеїл Саакашвілі отримав від бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії, півмільйона доларів на свою діяльність в Україні. Він навів записи перехоплення розмов, що, за його словами, підтверджують це.

Саакашвілі назвав неправдивими всі обвинувачення на свою адресу.