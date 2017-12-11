Справа Саакашвілі є «черговим тестом» для українського суду – Лінкявичус

Затримання Міхеїла Саакашвілі – це внутрішня справа України, яка має бути вирішена законним шляхом, заявив у Брюсселі 11 грудня міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявичус.

«Що стосується Саакашвілі – то це внутрішня справа України і ми віримо й сподіваємося, що вона буде вирішена в законних рамках. Мої очікування від суду такі: ми сподіваємося, що судова система діятиме якнайкраще, так як це має бути в системі верховенства права», – наголосив Лінкявічус.

Голова литовського зовнішньополітичного відомства висловлює сподівання, що українська судова система пройде і це випробування.

«Це буде черговим тестом, але сподіваюся, питання вирішиться», – заявляє Лінкявичус, водночас зауважуючи, що нинішня ситуація у сфері боротьби з корупцією є викликом для України, рівноцінним російській агресії.

«Це дуже болюча справа для України і дуже важливий виклик. Поруч із агресією Росії щодо України, корупція там є ворогом номер два і навіть рівноцінною цій агресії», – вважає Лінкявичус.

Міхеїла Саакашвілі затримали в Києві ввечері 8 грудня на квартирі одного з його прихильників, колишнього чільного начальника поліції. Політика оголосили в розшук після того, як 5 грудня йому вдалося уникнути затримання.

За повідомленнями з Генеральної прокуратури України, Саакашвілі підозрюють за статтею Кримінального кодексу України про «сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їхньої злочинної діяльності».

5 грудня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що лідер партії «Рух нових сил» Міхеїл Саакашвілі отримав від бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії, півмільйона доларів на свою діяльність в Україні. Він навів записи перехоплення розмов, що, за його словами, підтверджують це.

Саакашвілі назвав неправдивими всі обвинувачення на свою адресу.