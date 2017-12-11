Екстрадиція Саакашвілі буде незаконною – адвокат

​Сьогодні – день обрання запобіжного заходу колишньому голові Одеської ОДА Міхеїлу Саакашвілі. Його затримали 8 грудня за підозрою в «сприянні діяльності учасників злочинних організацій». Соратники затриманого переконані, що справа є політичною. Екс-заступник генпрокурора України Давід Сакварелідзе називає затримання «перемогою» Саакашвілі. Натомість президент України Петро Порошенко запевняє, що слідство є обґрунтованим і незалежним, а сама справа не варта уваги міжнародної спільноти. Втім, на думку політологів Петра Олещука та Артема Нікіфорова, скандал із Саакашвілі зіпсує імідж України та самого Порошенка.

Під час прес-конференції в Литві президент України Петро Порошенко заявив, що ситуація із Міхеїлом Саакашвілі не варта міжнародної уваги.

Якщо хтось, хто звинувачується, втікає з-під варти, за це має бути відповідальність. Не виключаю, що слідство може звернутися щодо додаткової експертизи до міжнародних організацій

«Якщо хтось, хто звинувачується, втікає з-під варти або порушує закон, або незаконно перетинає кордон, то за це має бути відповідальність. Якщо хтось фінансується країною-агресором або її спецслужбами, або її олігархами для того, щоб підривати стабільність, соціальний спокій в державі – за це також є кримінальна відповідальність. Для того, щоб це було абсолютно відкрито і мало абсолютну довіру, я не виключаю (хоча слідство є незалежним), що слідство може звернутися щодо додаткової експертизи, в тому числі і до міжнародних організацій», – наголосив Порошенко.

Політолог Артем Нікіфоров натомість вважає, що ситуація із Саакашвілі не тільки привертає увагу міжнародної спільноти, а й несе певні іміджеві ризики для президента України.

Чи можна такими заявами вплинути на міжнародну увагу? Безумовно, ні

«Він (Порошенко – ред.) озвучує це через те, що розуміє, що увага міжнародної спільноти прикута до цього питання. І тут напрошується друга частина: чи можна такими заявами про те, що це чогось варто чи не варто, дійсно якось вплинути на цю міжнародну увагу? Безумовно, ні», – переконаний Нікіфоров.

Із колегою погоджується й політолог Петро Олещук. Він звертає увагу на те, що інтерес західних партнерів України буде спрямований не тільки на суть справи.

Увага буде прив’язана не тільки до самої справи, але й до різноманітних супровідних аспектів

«Увага значною мірою буде прив’язана не тільки безпосередньо до самої справи, не тільки до її розгляду, але й до різноманітних супровідних аспектів її розгляду, таких, наприклад, як народні виступи, як політична ситуація в самій Україні. Це, безперечно, так само буде впливати. Але якби такого розголосу не було, мабуть, сам Петро Олексійович і не говорив би про це, і його б ніхто про це не питав», – аргументує Олещук.

Адвокат Саакашвілі Руслан Чорнолуцький в ефірі «Ранкової Свободи» зазначив, що востаннє зустрічався зі своїм клієнтом 9 числа, і з того часу затриманий політик дотримується режиму голодування, вживаючи лише воду.

Саакашвілі сказав, що якщо обрано тримання під вартою, він буде посилювати голодування

«Саакашвілі сказав, що буде жорстко відмовлятись від примусового годування, і заявляє про те, що, якщо запобіжним заходом все ж таки буде обрано продовжити тримання під вартою протягом 60 днів, то він буде серйозно посилювати цей режим голодування», – додав він.

Напередодні дружина Саакашвілі Сандра Рулофс заявила, що її чоловіка планують екстрадувати до Грузії.

Коментуючи її слова, Чорнолуцький запевнив, що видача його підзахисного Грузії наразі неможлива відповідно до законів України.

Статус Михайла Саакашвілі не дозволяє виконувати процедури видворення або екстрадиції

«На сьогоднішній день статус Михайла Саакашвілі не дозволяє виконувати цих процедур, тому що він має достатньо багато судових справ по оскарженню дій Державної міграційної служби щодо відмови йому в наданні статусу особи, яка потребує додаткового захисту, а також інших судових процесів, в тому числі головного судового процесу до президента України щодо оскарження указу президента про припинення шляхом втрати його громадянства. Тому закон в частині оскарження цих дій не дозволяє на сьогоднішній день виконувати процедури видворення або екстрадиції», – пояснив юрист.

Говорячи про те, який вплив матиме справа Саакашвілі на міжнародний імідж України, Артем Нікіфоров вказує на загальну репутацію української правоохоронної системи як заполітизованої та малоефективної.

Всі міжнародні партнери крізь пальці дивляться на заяви, що буде дотримано законного процесу

«Якби в нас було якісне дотримання кримінального процесу, мабуть, міжнародна спільнота на це дивилася б якось з точки зору дотримання законодавства: ну, якщо вони судять, значить, дійсно є підстави. А коли всі наші міжнародні партнери знають, які в нас органи прокуратури, які в нас суди – вони крізь пальці дивляться на всі ці заяви наших можновладців про те, що там буде дотримано законного процесу і ніхто втручатися в роботу правоохоронної системи не буде», – впевнений експерт.

Соратник екс-голови Одеської ОДА Давід Сакваралідзе переконаний, що затримання Саакашвілі – це його політична перемога.

Закривають тих людей, яких бояться. Слабких ніхто не чіпає

«Будь-який диктатор, в будь-якій державі, який отак намагався розправитися зі своїми політичними опонентами, одночасно коронував таких людей короною найсерйознішого супротивника, який може реально щось змінити, якого вони бояться. Закривають та нейтралізують тих людей, яких бояться. Слабких зазвичай ніхто не чіпає. Чому Ляшка, наприклад, ніхто не саджає або Бойка ніхто не чіпає. Петра Олексійовича реально тривожить наше існування», –стверджує Сакварелідзе.

За повідомленнями з Генеральної прокуратури України, Саакашвілі підозрюють за статтею Кримінального кодексу України про «сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їхньої злочинної діяльності».

5 грудня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що лідер партії «Рух нових сил» Міхеїл Саакашвілі отримав від бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії, півмільйона доларів на свою діяльність в Україні. Він навів записи перехоплення розмов, що, за його словами, підтверджують це.

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