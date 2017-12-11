Курченко: Саакашвілі «не знаю і знати не хочу»

Український бізнесмен Сергій Курченко, який переховується в Росії, заявляє, що не знайомий з колишнім президентом Грузії, лідером «Руху нових сил» Міхеїлом Саакашвілі. Таким чином Курченко відреагував на звинувачення генерального прокурора України Юрія Луценка у фінансуванні діяльності Саакашвілі в Україні.

«Саакашвілі не знаю і знати не хочу», – цитує «Комсомольская правда в Украине» заяву Курченка, яку поширила його прес-служба.

Бізнесмен додав, що подає позов до Луценка про захист честі й гідності «за поширення наклепу».

У прес-службі Курченка зазначають, що раніше він подав позов про захист честі й гідності до президента України Петра Порошенка. Згідно з інформацією на порталі «Судова влада в Україні», Печерський районний суд Києва зареєстрував позов 4 жовтня, його розгляд призначений на 4 квітня 2018 року.

5 грудня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що Міхеїл Саакашвілі отримав від Сергія Курченка півмільйона доларів на свою діяльність в Україні. Він навів записи перехоплення розмов, що, за його словами, підтверджують це.

Саакашвілі назвав неправдивими всі обвинувачення на свою адресу.

11 грудня Печерський райсуд Києва має обрати запобіжний захід для лідера «Руху нових сил», затриманого 8 грудня на квартирі одного з його прихильників, колишнього чільного начальника поліції.

Саакашвілі оголосили в розшук після того, як 5 грудня йому вдалося уникнути затримання. За повідомленнями з Генеральної прокуратури України, політика підозрюють за статтею Кримінального кодексу України про «сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їхньої злочинної діяльності».