Хто повірить, що Саакашвілі агент Росії? – екс-міністр закордонних справ Швеції

Колишній міністр закордонних справ Швеції та позаштатний радник президента України Карл Більдт назвав «надзвичайним аматорством» спробу арешту у Києві колишнього президента Грузії, опозиційного українського політика Міхеїла Саакашвілі під приводом того, що останній буцімто намагався сприяти учасникам злочинних організацій. Цю спробу правоохоронців затримати Саакашвілі було зірвано.

У Генеральній прокуратурі України у вівторок оприлюднили запис буцімто розмови представників Саакашвілі та представників бізнесмена-втікача Сергія Курченка, а також власне Саакашвілі та Курченка про варіанти співпраці. Відповідно до записів, на повернення Саакашвілі до України з проривом кордону раніше було витрачено сотні тисяч доларів.

Представник Саакашвілі, відповідно до запису, отримував гроші від Курченка, сам Курченко у розмові висловив Саакашвілі зацікавленість у співпраці з метою відновлення контролю за бізнесом в Україні. Саакашвілі висловив готовність розглядати таку співпрацю. При цьому Курченко заявляв, що має допуск до «кабінетів» у Росії. Відповідно до записів, представники Саакашвілі та Курченка неодноразово говорили про можливість ескалації протистояння з владою України з метою збільшення підтримки Саакашвілі серед населення. Співрозмовники згадували, що учасники мітингів на підтримку Саакашвілі є проплаченими, а кияни не виявляють цікавості до підтримки акцій протесту.

«У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 (сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їхній злочинної діяльності – ред.) Кримінального кодексу України, затримали за місцем проживання у Києві Міхеіла Саакашвілі», – мовилося в повідомленні Служби безпеки України стосовно обставин спроби затримання екс-президента Грузії.

Закиди про зв’язки Саакашвілі із Москвою не переконали Карла Більдта.

Спроба арешту Саакашвілі під приводом того, що він якийсь агент Росії, здається надзвичайним аматорством. Ну хто повірить у таку історію?

«Новини з України викликають серйозне занепокоєння. Політичні арешти радикально зменшать довіру до країни на Заході. Зрештою, йдеться про питання безпеки… Спроба арешту Саакашвілі під приводом того, що він якийсь агент Росії, здається надзвичайним аматорством. Ну хто повірить у таку історію?» – заявив Більдт у вівторок у серії повідомлень у твітері.