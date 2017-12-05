​Реакція депутатів на звинувачення ГПУ щодо Саакашвілі

Генпрокурор Юрій Луценко продемонстрував записи щодо спецоперації по Міхеїлу Саакашвілі і у Верховній Раді. Він відповів на запитання депутатів і оголосив, що дає 24 години на роздуми Міхеїлу Саакашвілі та наметовому містечку. Після цього правоохоронна система зробить все, щоб затримати підозрюваного. Прибічники наметового містечку сприйняли цю заяву як попередження про можливий розгін. Про перебіг подій навколо затримання Саакашвілі читайте на сайті Радіо Свообода. Ми також стежили і за реакцією депутатів у Верховній Раді після оприлюднення матеріалів від ГПУ.

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Під час показу роликів у парламентській залі стояла тиша. Коли в діалогах з’являлися прізвища депутатів чи обговорювався прорив державного кордону, по залі розливалася хвиля обурення, сміху чи здивування.

Щойно Юрій Луценко завершив виступ, парламентарі (далеко не всі, але багато з них) почали аплодувати та вигукувати «Браво». Після – депутати виступали з трибуни: критики влади переважно вказували на те, що саме президент Петро Порошенко привів Міхеїла Саакашвілі в українську політику і подарував йому громадянство, представники ж коаліції дякували Генпрокуратурі та СБУ за проведену роботу.

Максим Бурбак, голова фракції «Народний фронт»

– Тепер ми по-новому можемо усвідомити ті події, які відбувалися останнім часом в нашій країні. Блокада Донбасу: пам’ятаєте фракцію, яка у той час про це говорила, як ми втратили нашу промисловість на тимчасово окупованій території і її віддали під управління Курченка, касира Януковича. Нарешті ми тепер бачимо, чому був такий шалений спротив спецконфіскації, яку пропонував «Народний фронт» і півтора роки це відстоював і Генеральна прокуратура забрала гроші у банди Януковича та персонально у Курченка. Тепер нам відомо, чому було зірвано під час керування Одеською областю відкритий публічний міжнародний конкурс з приватизації Одеського припортового заводу! Тому що Курченко хоче його собі повернути!

Олег Ляшко, голова фракції «Радикальна партія Олега Ляшка»

– Звідки виникли ці проблеми? Хто привів сюди цю «торпеду Саакашвілі»? Влада. Хто дав їм незаконно паспорт, замість того, щоб дати добровольцям? Влада. Хто допомагав Саакашвілі боротися проти опонентів влади президента? Влада. А сьогодні, коли вони не поділили між собою, у них країна в заручниках. Тому я вітаю зусилля правоохоронних органів на розкриття цією «кремлівської консерви»

Іван Мельничук, депутат від «Блоку Петра Порошенка»

– Ми хочемо бачити силу наших правоохоронних органів, які знищать це промосковське кубло, що у Верховній Раді, що під стінами Верховної Ради. Тому фракція «Блоку Петра Порошенка» підтримує генерального прокурора і всі правоохоронні органи в Україні. Ганьба тим, хто ліпиться до московських грошей, вам цих грошей надовго не вистачить.

Олег Березюк, голова фракції «Самопоміч»

– Я не юрист, ви не юристи. Нам принесли, ми подивилися. Чиї там голоси, змонтовані, не змонтовані, хто це такі, що передавали – ми це почули з коментарями генерального прокурора. Віддайте в суд! А потім чиніть дії. Більше того, ми маємо досвід, що Генеральна прокуратура за три роки при всіх генеральних прокурорах не заарештувала жодного олігарха і того, хто вчинив злочин по відношенню до держави, економічно грабуючи її, і військово, знущаючись над українською суверенністю. Станіславський би сьогодні сказав: «Не вірю». Але сподіваюсь, що суд розставить все по місцях, він має бути дуже публічний і дуже прозорий. А чи робив це чи не робив Саакашвілі, звідки я знаю? Та і взагалі Саакашвілі, він хто такий.

Артур Герасимов, голова фракції «Блок Петра Порошенка»

– Хотів би щиро подякувати Генеральній прокуратурі та Службі безпеки, особисто генеральному прокурору за цю операцію, яка викрила відносини команди Саакашвілі з оточенням Януковича з метою підривної діяльності в Україні.

Ігор Луценко, депутат від ВО «Батьківщини»

– Під час сорока з лишком хвилин кінопоказу, в мене зародилась одна думка: чому звук з боку людей від Курченка такий класний і такий поганий від тих, хто від Саакашвілі? Очевидно, що Курченко міг піти на змову з Генеральною прокуратурою, щоб дискредитувати Саакашвілі, отримати тут бізнес-преференції. Ми бачимо, що чомусь його бізнес продовжує тут працювати. Як так може бути? Мабуть, є якісь таємні домовленості і от вони, лінії співробітництва.

Юрій Дерев’янко, позафракційний депутат, є політичним союзником Міхеїла Саакашвілі в партії «Рух нових сил».

­­– З кожної області тут є організації, які поприїжджали, з кожної області є дрібні та середні підприємці, ми навіть оголосили, тому що зверталися кияни, ті хто хочуть і можуть заплатити, щоб внесли якісь кошти. Ми відкрили офіційний рахунок, його треба просто оприлюднити, щоб ви все це бачили. Ця вся історія складалась отак. Вони були шоковані недільним маршем, цією всією підтримкою… Вони використовують Генеральну прокуратуру як інструмент нищення своїх політичних опонентів, в тому числі для «дахування» своїх кримінальних оборудок, і навіть як інструмент подавлення тих правоохоронних органів, які дуже близько підходять до розслідування цих фактів (маю на увазі НАБУ)

Мустафа Найєм, депутат від «Блоку Петра Порошенка»

– Для мене дивно, коли це відео виникає таким чином. Правильно було б оприлюднити відео до затримання, щоб всі розуміли, про що йде мова. І, на жаль за три роки це вперше, коли генеральний прокурор (будь-який) приходить в Раду із такими доказами. Я не чув таких доказів, коли відбувались масові акції з повалення влади з боку Ахметова, ми ці справи передавали СБУ, я не бачив плівок або прослуховувань по «Ротердам +», не бачив таких плівок по Клюєву, по Бойку та інших. Тому вважаю що на даний момент є політичне використання правоохоронної системи, а чи є підстави – відповідь маємо отримати від Саакашвілі.