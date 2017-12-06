Заходи із затримання Саакашвілі «не передбачали атаку вуличних банд на силовиків» – політолог

Гості передачі «Ваша Свобода»: Ігор Тишкевич, аналітик Українського інституту майбутнього; Володимир Цибулько, політолог; Ірина Халупа, журналіст, співробітник Атлантичної ради, екс-керівник Української служби Радіо Свобода.

Екс-президент Грузії та колишній керівник Одеської ОДА Михайло Саакашвілі не прийшов 6 грудня на допит. Прокуратура оголосила його у розшук. Саакашвілі покликав слідчих у наметове містечко біля Верховної Ради, а керівника ГПУ Юрія Луценка назвав «лжепрокурором», «двієчником». Також Саакашвілі переконував, що не знає, хто такий олігарх Курченко, і стверджує, що оприлюднений запис нібито розмови з «гаманцем» «сім’ї» Януковича в часи президентства останнього є підробкою. В свою чергу Луценко закликав Саакашвілі добровільно прийти на допит у СБУ. Президент Петро Порошенко прокоментував, не називаючи прізвищ, події стосовно Саакашвілі. Порошенко вважає, що «український народ профінансовану з Москви гоп-компанію розкусив раніше за правоохоронців і проігнорував табір біля Верховної Ради». На Заході ж пригоди Саакашвілі в Україні коментують наразі стримано. А от конфлікт українських антикорупціонерів оцінили жорстко. Державний департамент США зауважив: «Зрив розслідування корупції на високому рівні, затримання посадовців НАБУ загрожує зменшенням міжнародної підтримки України».

​Олександр Лащенко: Пане Цибулько, можна оцінити високопрофесійно дії українських правоохоронців 5 грудня щодо спроби затримання Михайла Саакашвілі?

Володимир Цибулько: Генпрокурор заговорив про розслідування першого етапу. Проаналізований певний комплекс дій, і є багато маркерів, які свідчать про те, що це спланована акція, синхронізована з іншими політсилами. Найкращим показником підтримки Москви є активна медійна підтримка всіх заходів Саакашвілі російськими ЗМІ.

Або це використання «корисних ідіотів», або гра ведеться, що будь-який хаос, який розриває Україну, мусить масовано підтримуватися Росією

Або по верхах це використання «корисних ідіотів» (є така технологія, коли цілі ситуативно співпадають різних центрів впливу і починаються якісь дії), або гра ведеться на те, що будь-який хаос, який розриває Україну, мусить масовано підтримуватися Росією. Такі «революційні заходи» просто зірвуть всю систему державлади і кинуть знову у вир кризи.

СБУ вчора діяла як цивілізована спецслужба демократичної держави, без зайвого насилля. В авторитарній державі всіх поклали б мордою в асфальт і на тому знялося б питання. Вчорашні заходи не передбачали атаку вуличних банд на силовиків.

СБУ діяла як цивілізована спецслужба демократичної держави. Вчорашні заходи не передбачали атаку вуличних банд на силовиків

Це інша кримінальна справа. Сьогодні поліція прийшла вручити повістку Саакашвілі в табір. На поліцію накинулися в таборі прихильники Саакашвілі. Ми що, маємо махновську територію під Верховною Радою?

Йому треба вручати повістку на допит і вручати прокол за протоколом. Протоколи треба оформляти на всіх прихильників Саакашвілі, які були задіяні в погромі вчора, у нападі на силовиків. Держава повільно запрягає, але в кінцевому результаті сядуть всі.

– Пане Тишкевич, як Ви оцінюєте, варто було це все, щоб на дах Саакашвілі вискочив, потім, коли його заблокують, вирватися? Може, взагалі не варто було його пробувати заарештовувати, а просто повістку до суду?

Наметове містечко видихалося. Навіть марш – не так й багато людей зібралося

​Ігор Тишкевич: Петро Порошенко правильно сказав, що наметове містечко видихалося. Навіть марш нібито за закон чи нібито за імпічмент – не так й багато людей зібралося. Українські праві збирають на свої щорічні свята набагато більше. При цьому праві не проходять у владу.

В столиці держави Україна дві найпотужніших спецслужби не можуть доставити людину з точки А в точку Б!

Я не маю сумнівів, що ГПУ і СБУ зібрали певний пакет доказової бази, можуть і хочуть його опублікувати... Отримуємо. Саакашвілі на даху. В столиці держави Україна дві найпотужніших спецслужби України не можуть доставити одну людину з точки А в точку Б! Немає нічого найбільш мобілізуючого для опонентів влади, ніж те, коли влада розписується у неспроможності захистити навіть елементарні свої інтереси.

В українських медіа на Саакашвілі не особливо звертали увагу. І раптом це прізвище звучить на тлі того, що у президента, у ГПУ, у СБУ негативні рейтинги... Саакашвілі озвучує якісь свої тези. І тільки після цього (!) генпрокурор виступає з доказами. Вибачте, сіли маком і нажили собі проблем.

Раніше ще вірили словам з Києва, зараз вже розмова навіть не на підвищених тонах

Захід вже реагує. Раніше ще вірили словам з Києва, то зараз вже розмова навіть не на підвищених тонах.

Єврокомісія ухвалила рішення зачекати з черговою допомогою Україні у розмірі 600 мільйонів євро, допоки Київ не виконає кілька умов, зокрема щодо створення системи ефективної боротьби з корупцією. Це вже не попередження, це вже ляпас – хлопці, ви або робите, або ж до побачення. Заява від 4-го числа. З цитати Рекса Тіллерсона: «Для України немає сенсу боротися за своє тіло на Донбасі, якщо вона втрачає свою душу в корупції». Їм (американцям – ред.) глибоко наплювати, хто, які режими. Вони дивляться на таку річ, як державна система. Те, що ми, на жаль, не розуміємо...

– Пані Халупа, після заяв Держдепартаменту з приводу протистояння, якщо його так назвати, НАБУ і ГПУ, щодо взагалі боротьби, якщо її так бачити, в Україні з корупцією, які можуть бути далі дії західних партнерів України, передовсім США?

Черговий транш фінансової допомоги від МВФ не прийшов. Тому що Україна не виконує своїх обов’язків і не воює з корупцією так, як має воювати

​Ірина Халупа: Те, що діється в Україні, не стоїть в центрі уваги американських ЗМІ. Америка має власні проблеми, починаючи «своїм Саакашвілі», який називається Трамп.

Але ви повинні звернути увагу на те, що черговий транш фінансової допомоги, який Україна мала отримати від МВФ, не прийшов. Тому що Україна не виконує своїх обов’язків і не воює з корупцією так, як має воювати.

Цирк, що вчора розгортався на київських вулицях, збоку виглядає смішно і несерйозно. Дуже сильно б’є по іміджу України. Виглядає, як дитячий садок

Я можу сказати відверто, цей цирк, що вчора розгортався на київських вулицях, у новинах його не бачила, але було маленьке відео по ВВС і матеріали в «Нью-Йорк Таймс», у провідних газетах. Але я не вірю, що у Капітолії у Вашингтоні хтось не спав і думав цілу ніч, як американські політики будуть на це все реагувати. Збоку це виглядає смішно і несерйозно. Якщо Україна вважає себе серйозною державою, такі речі не мають відбуватися на її вулицях. Просто воно дуже сильно б’є по іміджу України. Тільки ми беремося за якісь серйозні справи – знову виринає якась проблема. Це виглядає, як дитячий садок.

Ніхто не збирається так відверто всі контакти, зв’язки і співпрацю рвати. Але може ця підтримка, на яку ми розраховуємо, не буде такою, яку хотіли б бачити. І також війна в Україні є ізольована. Коли сидите у своїх кафе, ресторанах і клубах у Києві, то ви не відчуваєте, що в країні є війна. Так що не можна всі проблеми і гріхи теж списувати на цю війну. Треба братися до роботи.