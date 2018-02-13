ГПУ: Янукович, Арбузов та Курченко домовилися дискредитувати розслідування через підконтрольні ЗМІ

Представники колишнього президента України Віктора Януковича, екс-голови Національного банку України, екс-віце-прем'єра Сергія Арбузова та бізнесмена Сергія Курченка домовилися дискредитувати розслідування Генеральної прокуратури у низці справ через підконтрольні засоби масової інформації, заявив заступник генерального прокурора України Євгеній Єнін.

«За наявною в Генпрокуратурі інформацією, на території РФ проведено зустріч представників Януковича, Арбузова та Курченка щодо шляхів протидії суттєвому прогресу розслідувань ГПУ злочинної діяльності попереднього режиму часів Януковича. За результатами зустрічі втікачами узгоджено кроки щодо дискредитації прогресу розслідування у справах щодо UMH-холдингу, «бурових вишок», спецконфіскації шляхом інформаційних вкидів через низку підконтрольних ЗМІ», – цитує Єніна речниця генпрокурора Лариса Сарган у Facebook.

Єнін зазначив, що розслідування «вийшло на «святу святих» – операції з кореспондентськими рахунками українських банків в європейських та інших країнах та легалізацію викрадених бюджетних коштів та інших активів, здобутих злочинним шляхом».

«Попри це Генпрокуратура сподівається спільно з нашими міжнародними партнерами досягти подальших суттєвих результатів в повернення активів до бюджету України в цьому році», – розповів заступник генерального прокурора.

Прокуратура розслідує справу щодо багатомільйонної корупційної оборудки із закупівлі бурових веж за завищеною ціною, яка відома під назвою «Вишки Бойка».

Перша бурова вежа для видобутку нафти й газу з шельфу Чорного моря була закуплена «Чорноморнафтогазом» у 2011 році. Журналісти ТВі і «Дзеркала тижня» довели, що закупівля відбувалась із майже подвійною переплатою – у виробника вона коштувала 250 мільйонів доларів, тоді як Україна придбала її у підставної офшорної компанії за 400 мільйонів доларів. У той час нинішній лідер парламентської фракції «Опозиційний блок» Юрій Бойко очолював Міністерство енергетики та вугільної промисловості, потім був призначений віце-прем’єром із питань енергетики. Водночас 2 лютого генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що ГПУ немає доказів того, що Бойко причетний до корупційних схем.

У квітні 2017 року Луценко заявив, що суд у Краматорську на Донеччині схвалив рішення про конфіскацію 1,5 мільярда доларів колишнього президента України Віктора Януковича і його оточення.

Курченко, за даними СБУ, переховується в Росії. Прокуратура просила передати майно медіахолдингу UMH group Національному агентству з виявлення, розшуку й управління корупційними активами, однак у січні Печерський районний суд Києва відмовив прокуратурі у цьому клопотанні.