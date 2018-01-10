Саакашвілі відмовляється надати слідству зразок голосу для експертизи – ГПУ

Колишній президент Грузії, лідер «Руху нових сил» Міхеїл Саакашвілі кілька разів відмовлявся надати слідству зразок свого голосу для експертизи запису нібито його розмови з українським бізнесменом Сергієм Курченком, який переховується в Росії, повідомив заступник генерального прокурора Євген Єнін в інтерв'ю «5 каналу», яке транслювалося 9 січня.

«Він (Саакашвілі – ред.) уже декілька разів відкинув будь-які наші клопотання надати зразки своєї мови. Цим він вже певним чином підтверджує, що голос його, і розмова мала місце», – сказав Єнін.

5 грудня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що Міхеїл Саакашвілі отримав від бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії, півмільйона доларів на свою діяльність в Україні. Він навів записи перехоплення розмов, що, за його словами, підтверджують це.

Саакашвілі назвав неправдивими всі обвинувачення на свою адресу. Після цього Сергій Курченко заявив, що не знайомий з лідером «Руху нових сил».

Наприкінці грудня Генеральна прокуратура оприлюднила результати експертизи Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ, яка, за словами ГПУ, підтвердила автентичність голосів на записаних правоохоронцями телефонних розмовах між Саакашвілі та Курченком.

Колишній президент Грузії заявив, що його голос «можна використати в будь-якому ракурсі», а його адвокат Руслан Чорнолуцький назвав результати експертизи «сфальсифікованими».

Саакашвілі затримали 8 грудня на квартирі одного з його прихильників. Його підозрюють за статтею Кримінального кодексу України про «сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їхньої злочинної діяльності». Суд 11 грудня не задовольнив клопотання прокуратури про запобіжний захід для Міхеїла Саакашвілі у вигляді цілодобового домашнього арешту.