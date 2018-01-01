Політичний прогноз на 2018 рік: тиск на НАБУ, підготовка до виборів та зброя від Заходу

​У 2018 році політика може вийти на вулиці, вважає політичний експерт Віктор Небоженко. Він прогнозує: криза державності призведе до того, що політичні питання будуть вирішуватись в сутичках парамілітарних груп. Його колега Богдана Бабич додає: в умовах політичного склерозу частини суспільства в передвиборчий рік деякими виборцями буде легко маніпулювати. Натомість виконавчий директор Інституту світової політики Євген Магда вважає, що 2018-й пройде відносно стабільно.

2018 року Україна може отримати зброю від своїх західних партнерів – підстави цього очікувати бачить політична експертка Богдана Бабич. Вона посилається на нещодавнє зняття ембарго на продаж зброї Україні з Канади. На думку експертки, це, а також готовність США надати зброю Україні свідчить не тільки про військову, а про політичну підтримку.

Американці не вважають, що це «внутрішній конфлікт»

«Це – сигнал всьому світу, що американці підтримують Україну і все-таки не вважають, як би Росія не намагалась нав’язати це світові, що це «внутрішній конфлікт», тому що, звичайно, якщо в Україні «внутрішній конфлікт», то ніхто зброю не надає», – пояснює Бабич в студії «Ранкової Свободи».

Вона дещо менш оптимістична в прогнозах щодо внутрішньополітичної ситуації в Україні, адже 2018 рік стане останнім перед виборами.

Частина суспільства має політичний склероз: побачать яскравого політика і одразу намагаються повірити

«Частина суспільства дійсно має політичний склероз: побачать яскравого політика і одразу намагаються йому повірити або дійсно ведуться на ці слова, емоційно сприймають інших політиків, які теж багато чого обіцяють. В цьому є проблема, звичайно. Але є й плюс, тому що критична маса населення, яка починає думати, все-таки збільшується», – міркує експертка.

На початку грудня 2017 року у Верховній Раді зареєстрували, але не розглядали законопроект №7362, який міг надати народним депутатам право звільняти очільників антикорупційних органів. Богдана Бабич впевнена, що спроби взяти під контроль НАБУ та САП в 2018 році не припиняться.

Введення антикорупційних органів є прямою загрозою і президенту, і коаліції

«Введення антикорупційних органів або взагалі посилена робота в цьому напрямку є прямою загрозою і президенту, і коаліції, яка є на даний момент. Ми вже побачили, що за цей час, якщо аналізувати події, що відбулись за ці кілька років, що насправді наші можновладці, які зараз мають повноту влади, не прагнуть змін, які були оголошені», – констатує вона.

За оцінкою Бабич, політичний тиск на НАБУ вже викликав роздратування у США.

Американці не люблять почувати себе лузерами, вони швидше можуть створити умови для зміни президента

«Попередження з американського боку було достатньо серйозне, тому що їм не сподобалось викриття агентів НАБУ, до підготовки яких ФБР доклало зусиль, їм не сподобався такий тиск на НАБУ, їм не сподобалися намагання взагалі зупинити антикорупційний курс. Вони не для того вкладають такі гроші в Україну, не для того мають такий конфлікт з Росією. Не для того Європа накладає санкції на Росію та втрачає економічно, щоб, перепрошую, наша верхівка на цьому наживалася та нічого не змінювала в Україні. Американці не люблять почувати себе лузерами, вони швидше можуть створити умови для зміни президента», – застерігає експертка.

Політичний експерт Віктор Небоженко, у свою чергу, називає 2017-й «роком втрачених можливостей». Основну проблему він вбачає не стільки в гальмуванні антикорупційних реформ, скільки в кризі самих державних інституцій України.

2017 рік відрізняється тим, що парламент працював без більшості

«Послаблення державності добре видно по фундаментальному інституту – Верховній Раді. Вперше 2017 рік відрізняється від 1991-го, 1996-го, 2004-го, 2014-го тим, що основний інститут влади – парламент – працював без більшості», – впевнений Небоженко.

На його думку, це свідчить про відсутність відповідальності в тих, хто має владу, і може призвести до того, що політика в новому році вийде на вулиці.

В 2018 році будемо бачити конфлікти між вуличними бандформуваннями

«У 2018 році ми будемо бачити конфлікти між вуличними бандформуваннями різних політичних сил, між паламілітарними групами з різною політичною орієнтацією. Будемо бачити постійні спалахи невдоволення з будь-якого приводу, необов’язково, щоб Саакашвілі стрибав з вікна чи, навпаки, заходив у двері», – пояснює експерт.

Проживемо 2018 рік під знаком президентської кампанії – Магда

Богдана Бабич вважає цей прогноз фактично описом дійсності.

Дефіцит справедливості змушує людей брати відповідальність на себе

«Ми хіба не бачимо це постійне закипання, наче в чайнику вода кипить? Постійні акції під судами, перекривання вулиць із різного приводу. Цей дефіцит справедливості, який зараз є в суспільстві, та втрата легітимності нашими державними інститутами змушує людей брати відповідальність на себе», – констатує вона.

Бабич підкреслює, що навіть в разі дострокових виборів лишається невирішеною проблема електорату. На її думку, проблему має вирішити впровадження механізмів, які не дозволили б маніпулювати виборцями.

Ким легко маніпулювати? Людьми або малоосвіченими, або дуже бідними

«Ким легко маніпулювати? Людьми або малоосвіченими, або дуже бідними, які готові продати свій голос. Нам потрібно придумати модель, яка допоможе швидко вийти з цієї ситуації. А для цього потрібно обрати владу, тому що як починається формування інституцій: громадяни голосують або продають свій голос, і ми отримуємо ту картину, яку маємо зараз у Верховній Раді», – пояснює вона.

Натомість політексперт та виконавчий директор Інституту світової політики Євген Магда прогнозує, що 2018 рік буде достатньо стабільним для чинної влади.

Ми проживемо 2018 рік під знаком президентської кампанії

«Думаю, що ми проживемо 2018 рік під знаком президентської кампанії. Хоча вона буде в 2019 році, але підготовчий процес буде тривати саме у 2018-му, всі основні гравці стартують. Це пов’язано з тим, що дуже багато не визначились, багато людей не знають, як і за кого їм голосувати, і відповідно учасники майбутніх перегонів будуть агітувати за себе в різний спосіб, і в соцмережах, і по телебаченню, і робитимуть це достатньо енергійно», – впевнений він.

Сценарій дострокових виборів, на думку експерта, невигідний жодній із груп інтересів.

«Основні гравці... їм цікавіше, я думаю, перетерпіти і, можливо, отримати додаткові ресурси. Буде йти поки що така підкилимна боротьба з огляду на те, що будуть обкатуватись різні технології зі збільшення власного впливу та власної політичної ваги», – переконаний Магда.

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