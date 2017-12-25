«Де межі цинізму?» – Лінкявічус обурився заявою Росії стосовно України

«Агресор скаржиться, що жертва ще опирається», – так відреагував міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус на заяву Росії стосовно озброєння України.

Минулого тижня у відповідь на оголошення рішення адміністрації президента США Трампа про дозвіл на постачання зброї до України у Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що постачання будь-яких озброєнь Україні «заохочує войовниче крило у Києві», а США «в певному сенсі перетнули межу», оголосивши про намір надати Україні оборонне озброєння.

«Американська зброя здатна призвести до нових жертв в сусідній з нами країні, до чого ми не можемо залишатися байдужими…Вашингтон намагається представити себе «посередником». Ніякий він – не посередник, він – пособник в розпалюванні війни», – сказав заступник російського міністра Сергій Рябков, якого цитує прес-служба МЗС Росії.

«Росія стверджує, що рішення про постачання зброї до України заохотить Київ до використання сили. Не можу не дивуватись – де межі цинізму? Агресор скаржиться, що жертва ще опирається», – відреагував Лінкявічус на заяву Росії у Twitter.