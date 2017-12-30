Маттіс: надання США нового озброєння Україні не має турбувати Москву

Міністр оборони США Джим Маттіс заявив, що роль США в Україні не змінюється, у Росії немає причин для занепокоєння рішенням США щодо постачання нових озброєнь Києву.

«Поки ніхто не хоче вторгнутися в Україну. Сподіваюсь, що це не буде мати великого впливу», – заявив Маттіс 29 грудня у своїх перших коментарях після того, як Держдепартамент США оголосив про схвалення «розширених оборонних можливостей» для України 22 грудня.

Москва засудила цей крок, заявивши, що США «перетнули лінію» і «явно наштовхнули (Україну – ред.) на нове кровопролиття».

Матіс сказав, що надання нового озброєння Україні не означає будь-якого плану з розширення присутності США там, незважаючи на спекуляції, що цей крок змусить США більше втягнутись у конфлікт з підтримуваними Росією бойовиками на Донбасі.

«Я не бачу зміни військової ролі США в Україні…Зараз є кілька радників, які допомагають підготувати їхню армію до стандартів НАТО», – сказав він.

Маттіс зазначив, що кількість американських військових радників в Україні протягом останніх шести місяців не змінилася.

«Таким чином, військова роль США залишається незмінною», – додав він.

США не вказали, яка нова зброя буде надаватися Україні, але американські ЗМІ заявляють, що серед цих озброєнь можуть бути протитанкові ракетні комплекси «Джавелін».

Конфлікт на Донбасі триває від квітня 2014 року. Росія неодноразово заперечувала участь своїх військових у конфлікті, про що заявляють Україна і Захід. Москва ж визнає лише присутність російських «добровольців» на Донбасі.