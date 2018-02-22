Захист: заборона в’їзду Саакашвілі буде оскаржена

Захист колишнього президента Грузії, лідера партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі заявляє про намір оскаржити в суді заборону його в’їзду в Україну, повідомив його адвокат Руслан Чорнолуцький.

«На момент викрадення (так захисті і сам Саакашвілі називають його затримання в Києві - ред.) у Саакашвілі був легальний статус перебування в Україні, була подана касація щодо додаткового захисту, діяла довідка про звернення за захист в Україні. Тому ми це будемо оскаржувати у адміністративному суді», – написав Чорнолуцький у Facebook.

21 лютого Державна прикордонна служба заборонила на три роки в’їзд до України екс-президенту Грузії, колишньому голові Одеської облдержадміністрації Міхеїлу Саакашвілі. Про це свідчать документи ДПСУ, які Саакашвілі оприлюднив на своїй сторінці в Facebook.

12 лютого Міхеїла Саакашвілі затримали в одному з ресторанів у центрі Києва, а згодом Державна прикордонна служба і Державна міграційна служба України заявили, що за процедурою реадмісії його повернули до Польщі – країни, звідки він у вересні 2017 року «прибув, порушуючи українське законодавство». Із Польщі Саакашвілі поїхав до Нідерландів.

У липні 2017 року Міхеїл Саакашвілі указом президента України втратив українське громадянство. Чинність його закордонного паспорта громадянина України після втрати громадянства скасована.

Проти Саакашвілі порушена низка кримінальних справ у його рідній Грузії, яка вже тривалий час домагається від України його видачі.