Польські прикордонники: Саакашвілі прийнятий на території Польщі

Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі прийнятий на території Польщі, повідомила польська прикордонна служба.

«Прикордонна служба інформує, що 12 лютого пан Міхеїл Саакашвілі прийнятий на території Польщі. Підставою для ухвалення рішення була заява про реадмісію, подана Державною міграційною службою України до головнокомандувача Прикордонної служби. Беручи до уваги той факт, що Саакашвілі є чоловіком громадянина держави-члена Європейського союзу, запит української сторони був розглянутий позитивно», – заявили в прикордонній службі Польщі.

За словами колишнього заступника генерального прокурора Давида Сакварелідзе, Саакашвілі «віддзвонився» і повідомив, що перебуває у Варшаві.

12 лютого соратники Саакашвілі заявили про його затримання невідомими в центрі Києва. У СБУ, Генпрокуратурі і поліції Радіо Свобода повідомили, що Саакашвілі не затримували.

Згодом Державна прикордонна служба заявила, що Міхеїла Саакашвілі повернули до країни, звідки він «прибув, порушуючи українське законодавство».

Інформація про затримання Саакашвілі вже з’являлася минулого тижня, але не підтвердилася.

У липні 2017 року Міхеїл Саакашвілі указом президента України втратив українське громадянство. Чинність його закордонного паспорта громадянина України після втрати громадянства скасована.

Саакашвілі 10 вересня 2017 року потрапив на територію України, не пройшовши прикордонного контролю. У вересні суд визнав Саакашвілі винним у незаконному перетині кордону України. Крім того, суд відмовив Саакашвілі у позовних вимогах до державної міграційної служби у визнанні його біженцем.

Проти Саакашвілі порушена низка кримінальних справ у його рідній Грузії, яка вже тривалий час домагається від України його видачі.

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