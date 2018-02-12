«Рух нових сил»: адвокат подав заяву про викрадення Саакашвілі

Адвокат колишнього президента Грузії, лідера «Руху нових сил» Міхеїла Саакашвілі Руслан Чорнолуцький подав заяву про викрадення Саакашвілі, повідомляє прес-служба «Руху нових сил».

«Заява була подана за телефонним викликом до Печерського відділення. Поліція отримала пояснення від працівників ресторану, а також тих, хто перебував з Міхеїлом в момент викрадення», – повідомляють у партії.

12 лютого соратники Саакашвілі заявили про його затримання невідомими в центрі Києва. У СБУ, Генпрокуратурі і поліції Радіо Свобода повідомили, що Саакашвілі не затримували.

Згодом Державна прикордонна служба заявила, що Міхеїла Саакашвілі повернули до країни, звідки він «прибув, порушуючи українське законодавство». З повідомлення ДПСУ випливає, що Саакашвілі вислали до Польщі, звідки він, не проходячи контролю, прибув до України у вересні 2017 року.

Інформація про затримання Саакашвілі вже з’являлася минулого тижня, але не підтвердилася.

У липні 2017 року Міхеїл Саакашвілі указом президента України втратив українське громадянство. Чинність його закордонного паспорта громадянина України після втрати громадянства скасована.

Саакашвілі 10 вересня 2017 року потрапив на територію України, не пройшовши прикордонного контролю. У вересні суд визнав Саакашвілі винним у незаконному перетині кордону України. Крім того, суд відмовив Саакашвілі у позовних вимогах до державної міграційної служби у визнанні його біженцем.

Проти Саакашвілі порушена низка кримінальних справ у його рідній Грузії, яка вже тривалий час домагається від України його видачі.