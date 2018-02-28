«Паспорт не забирав», був «зачарований» його перспективами – Порошенко про Саакашвілі

Президент України Петро Порошенко заявив, що був «зачарований в перспективах», які екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі міг принести Україні, але не використав наданих йому можливостей. Виступаючи на прес-конференції в Києві, Порошенко заявив, що припинив громадянство Саакашвілі на законних підставах і вважає, що, якби не перевірка процедури надання громадянства, «залишалися би мрії, ідеали».

«Паспорт я не забирав, хоча громадянство мною було надано свідомо. Я був так само, як більшість, зачарований в перспективах, які пан Саакашвілі міг принести Україні, і я намагався йому для цього створити всі можливості…Ніхто не мав таких можливостей, щоб продемонструвати результати, результати усі ми бачимо – вони були відсутні. І коли я отримав подання відповідних компетентних органів про порушення, які були під час надання громадянства, отримав подання комісії, у мене не було жодних інших моделей дій, крім, як припинити громадянство в повній відповідності до Конституції», – сказав Порошенко.

Порошенко заявив, що Саакашвілі самотужки «зруйнував» покладені на нього сподівання.

«Може, якби цієї перевірки не було, залишалися би мрії, ідеали. Михайло, на жаль, я шкодую про це, але Михайло сам їх зруйнував, я не думаю, що зараз він є щасливою людиною, але це його проблеми і його справа», – додав Порошенко.

Він запевнив, що питання реадмісії в Польщу Міхеїла Саакашвілі було здійснено «юридично бездоганно», як з точки зору українського законодавства, так і щодо міжнародних зобов’язань України.

У липні 2017 року Міхеїл Саакашвілі указом президента України втратив українське громадянство. Чинність його закордонного паспорта громадянина України після втрати громадянства скасована.

10 вересня 2017 року Саакашвілі потрапив на територію України, не пройшовши прикордонного контролю.

12 лютого Міхеїла Саакашвілі затримали в одному з ресторанів у центрі Києва, а згодом Державна прикордонна служба і Державна міграційна служба України заявили, що за процедурою реадмісії його повернули до Польщі – країни, звідки він торік у вересні «прибув, порушуючи українське законодавство». Із Польщі Саакашвілі поїхав до Нідерландів. 21 лютого Державна прикордонна служба заборонила на три роки в’їзд до України Міхеїлу Саакашвілі, відповідні документи про що той сам оприлюднив у соцмережі.

Проти Саакашвілі порушена низка кримінальних справ у його рідній Грузії, яка тривалий час домагалася від України його видачі.