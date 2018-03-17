Громадянин України, який постраждав в результаті аварії на канатній дорозі гірськолижного курорту Гудаурі у Грузії, перебуває в реанімації, лікарі оцінюють його стан як стабільно важкий. Про це повідомив лікар тбіліського Національного медичного центру імені Гудушаурі Ніколоз Карцівадзе. 16 березня на гірськолижному курорті Гудаурі в Грузії зламалася канатна дорога. Унаслідок аварії кілька гондол з туристами з’їхали до нижньої станції канатної дороги й зіткнулися одна з одною. Серед причин аварії розглядають вимкнення електроенергії, однак компанія Energo-Pro Georgia заявляє, що на курорті Гудаурі такі факти не були зафіксовані.