На гірськолижному курорті в Грузії постраждали щонайменше 2 українців – МЗС

Щонайменше двоє українців постраждали на гірськолижному курорті Гудаурі в Грузії, однак ця інформація потребує перевірки, повідомив Радіо Свобода начальник управління консульського забезпечення МЗС України Василь Кирилич.

«Інформація потребує уточнення, тому що з різних джерел надходять повідомлення, які суперечать одне одному. За попередніми даними, постраждали двоє громадян України. Консул у взаємодії з рятувальними службами, з лікувальними закладами уточнює інформацію щодо кількості постраждалих громадян України», – сказав Кирилич.

16 березня на гірськолижному курорті Гудаурі в Грузії зламалася канатна дорога. Унаслідок аварії кілька гондол з туристами з’їхали до нижньої станції канатної дороги й зіткнулися одна з одною.

Міністерство внутрішніх справ Грузії й управління розвитку курортів Міністерства економіки країни заявляють про вісьмох постраждалих, у яких здебільшого переломи й забої. Водночас Ека Набашвілі, віце-президент гірськолижного курорту розповів Радіо Свобода про 10 постраждалих.

Серед причин аварії розглядають вимкнення електроенергії, однак компанія Energo-Pro Georgia заявляє, що на курорті Гудаурі такі факти не були зафіксовані.