Грузія: на гірськолижному курорті сталася поломка, є постраждалі

На гірськолижному курорті Гудаурі в Грузії зламалася канатна дорога, унаслідок чого кілька людей отримали травми.

Унаслідок аварії кілька гондол з туристами з’їхали до нижньої станції канатної дороги й зіткнулися одна з одною.

Міністерство внутрішніх справ Грузії й управління розвитку курортів Міністерства економіки країни заявляють про вісьмох постраждалих, у яких здебільшого переломи й забої.

Суспільне телебачення Грузії повідомляє, що серед постраждалих четверо росіян, двоє українців, один чоловік із Грузії та жінка зі Швеції. Радіо Свобода намагається отримати від Міністерства закордонних справ України коментар щодо інформації про постраждалих українців.

Водночас Ека Набашвілі, віце-президент гірськолижного курорту розповів Радіо Свобода про 10 постраждалих.

Серед причин аварії розглядають аварійне вимкнення електроенергії. Водночас компанія Energo-Pro Georgia заявляє, що на курорті Гудаурі такі факти не були зафіксовані.