Постраждалий на гірськолижному курорті в Грузії українець перебуває в реанімації

Громадянин України, який постраждав в результаті аварії на канатній дорозі гірськолижного курорту Гудаурі у Грузії, перебуває в реанімації, лікарі оцінюють його стан як стабільно важкий. Про це повідомив лікар тбіліського Національного медичного центру імені Гудушаурі Ніколоз Карцівадзе.

Він зазначив, що двоє пацієнтів, яких направили до медичного центру після аварії на канатній дорозі в Гудаурі, вже покинули клініку. Таким чином, лікування в медцентрі Гудушаурі на даний час продовжують п’ятеро постраждалих, в тому числі українець, якому потрібна була операція.

«Четверо з них перебувають в відділенні неврології і нейрохірургії. Їхній стан стабільний і, швидше за все, сьогодні або завтра їх випишуть», – повідомив лікар.

16 березня на гірськолижному курорті Гудаурі в Грузії зламалася канатна дорога. Унаслідок аварії кілька гондол з туристами з’їхали до нижньої станції канатної дороги й зіткнулися одна з одною.

Міністерство внутрішніх справ Грузії й управління розвитку курортів Міністерства економіки країни заявляло про вісьмох постраждалих, у яких здебільшого переломи й забої. Водночас Ека Набашвілі, віце-президент гірськолижного курорту розповів Радіо Свобода про 10 постраждалих.

Серед причин аварії розглядають вимкнення електроенергії, однак компанія Energo-Pro Georgia заявляє, що на курорті Гудаурі такі факти не були зафіксовані.