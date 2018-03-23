Суд 13 квітня продовжить розгляд позову Саакашвілі щодо позбавлення громадянства

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду 13 квітня продовжить розглядати позов екс-президента Грузії, лідера партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі про незаконність указу щодо позбавлення його громадянства України.

У ході сьогоднішнього засідання суд розглянув низку клопотань про виклик свідків, зокрема, членів комісії з громадянства при президентові, працівників Державної міграційної служби, заступника генпрокурора, а також Порошенка і Саакашвілі.

Суд задовольнив клопотання про виклик трьох чиновників ДМС, у виклику як свідків Порошенка, Саакашвілі відмовили.

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду розглядає позов Саакашвілі до президента України Петра Порошенка про визнання незаконним і скасування указу про позбавлення громадянства.

12 лютого Міхеїла Саакашвілі затримали в одному з ресторанів у центрі Києва, а згодом Державна прикордонна служба і Державна міграційна служба України заявили, що за процедурою реадмісії його повернули до Польщі – країни, звідки він у вересні 2017 року «прибув, порушуючи українське законодавство». Із Польщі Саакашвілі поїхав до Нідерландів.

Пізніше стало відомо, що Саакашвілі заборонили на три роки в’їзд до України.

Наприкінці липня 2017 року президент України Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України Міхеїла Саакашвілі, за повідомленнями, через свідоме подання неправдивих відомостей при набутті українського громадянства. Саакашвілі 10 вересня минулого року потрапив на територію України, не пройшовши прикордонного контролю.

У жовтні 2017 року Державна міграційна служба України заявляла, що є підстави для видворення з України Міхеїла Саакашвілі, і стверджувала, що Саакашвілі ігнорує питання врегулювання свого правового статусу.

Проти Саакашвілі порушена низка кримінальних справ у його рідній Грузії, яка вже тривалий час домагається від України його видачі.