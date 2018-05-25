ГПУ: соратник Саакашвілі Дангадзе уклав угоду зі слідством

Соратник колишнього президента Грузії, екс-голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі Северіон Дангадзе уклав угоду зі слідством у справі про «сприяння спробі здійснення державного перевороту». Цю інформацію Радіо Свобода підтвердив Андрій Лисенко.

За даними ЗМІ, 24 травня Печерський районний суд Києва затвердив угоду, Дангадзе отримав умовний вирок, після чого його звільнили з-під варти.

У суді відмовилися надати Радіо Свобода коментар у зв'язку з тим, що засідання проходило в закритому режимі.

У партії «Рух нових сил», яку очолює нині реадміністований до Європи Саакашвілі, 21 травня заявили, що Дангадзе «піддали тортурам» і «змусили підписати брехливу угоду зі слідством».

6 грудня 2017 року Печерський районний суд Києва заарештував Дангадзе на 60 діб без права внесення застави. Згодом арешт продовжували.

5 грудня 2017 року генеральний прокурор України Юрій Луценко оприлюднив записи телефонних розмов, імовірно, Северіона Дангадзе і представника українського бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії. На плівках співрозмовники домовляються про фінансування бізнесменом акцій протесту в Україні, які тоді скликав Міхеїл Саакашвілі. Луценко заявив, що Саакашвілі отримав від Курченка через Дангадзе півмільйона доларів на діяльність в Україні. У команді Саакашвілі це заперечували, називаючи справу сфабрикованою, а арешт Дангадзе незаконним.