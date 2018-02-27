Суд залишив соратника Саакашвілі Дангадзе під вартою – Сарган

Апеляційний суд Києва залишив під вартою керівника Київського обласного відділення очолюваної Міхеїлом Саакашвілі партії «Рух нових сил» Северіона Дангадзе, повідомила у Facebook прес-секретар генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган.

«Апеляційний суд міста Києва залишив під вартою Северіона Дангадзе, якому інкримінують статтю 256 (сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їхньої злочинної діяльності ) та статтю 110 (держзрада)», – повідомила Сарган, не уточнивши, до якої дати продовжений арешт.

Попереднім рішенням суду від 31 січня арешт був продовжений на 60 діб.

На початку грудня генеральний прокурор України Юрій Луценко оприлюднив записи телефонних розмов, ймовірно, Северіона Дангадзе та представника українського бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії. На плівках чоловіки домовляються про фінансування бізнесменом масових акцій протесту в Україні.

Луценко заявив, що лідер партії «Рух нових сил», екс-голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі отримав від Курченка півмільйона доларів на свою діяльність в Україні. Генпрокурор повідомив, що оприлюднює першу частину даних операції «зі зриву плану реваншу прокремлівських сил в Україні». У команді Саакашвілі це заперечували.

Стаття, за якою затримали Дангадзе, – «посягання на територіальну цілісність і недоторканність України».