Суд залишив соратника Саакашвілі Дангадзе під вартою до 31 січня 2018 року

Апеляційний суд Києва залишив під вартою керівника Київського обласного відділення очолюваної Міхеїлом Саакашвілі партії «Рух нових сил» Северіона Дангадзе до 31 січня 2018 року.

Головуючий колегії суддів Денис Масенко у рішенні заявив, що суд відмовився встановити більш м’який запобіжний захід, на чому наполягала сторона захисту. Адвокати Дангедзе просили арешту на особисте зобов'язання.

Рішення оскарженню не підлягає.

Печерський районний суд Києва 6 грудня заарештував соратника екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі Северіона Дангадзе на 60 діб без права внесення застави. Як пояснила речниця генерального прокурора України Лариса Сарган, стаття про «посягання на територіальну цілісність і недоторканність України» не передбачає альтернативи застави.

5 грудня генеральний прокурор оприлюднив записи телефонних розмов, ймовірно, Дангадзе та представника українського бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії. На плівках чоловіки домовляються про фінансування бізнесменом масових акцій протесту в Україні.

Луценко заявив, що лідер партії «Рух нових сил», екс-голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі отримав від Курченка півмільйона доларів на свою діяльність в Україні. Генпрокурор повідомив, що оприлюднює першу частину даних операції «зі зриву плану реваншу прокремлівських сил в Україні».