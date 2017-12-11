Захист подав апеляцію на арешт соратника Саакашвілі Дангадзе

Захист колишнього президента Грузії, лідера партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі подав апеляцію на арешт його соратника Северіона Дангадзе.

«Сьогодні ми подали апеляційну скаргу», – повідомив адвокат Руслан Чорнолуцький.

Печерський районний суд Києва 6 грудня арештував Северіона Дангадзе на 60 діб без права внесення застави.

5 грудня генеральний прокурор Юрій Луценко оприлюднив записи телефонних розмов ймовірно Дангадзе та представника українського бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії. На плівках чоловіки домовляються про фінансування бізнесменом масових акцій протесту в Україні.

Луценко заявив, що лідер партії «Рух нових сил», екс-голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі отримав від Курченка півмільйона доларів на свою діяльність в Україні. Генпрокурор повідомив, що оприлюднює першу частину даних операції «зі зриву плану реваншу прокремлівських сил в Україні». Саакашвілі назвав неправдивими всі обвинувачення на свою адресу.