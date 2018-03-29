Суд продовжив арешт соратника Саакашвілі Дангадзе

Печерський районний суд Києва продовжив на два місяці арешт соратника екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі Северіона Дангадзе.

Згідно з рішенням суду, соратнику Саакашвілі продовжили запобіжний захід до 27 травня. Ухвалу можна оскаржити протягом п’яти днів в апеляційній інстанції.

6 грудня 2017 року Печерський районний суд Києва заарештував Дангадзе на 60 діб без права внесення застави. Згодом арешт продовжували.

5 грудня 2017 року генеральний прокурор України Юрій Луценко оприлюднив записи телефонних розмов, імовірно, Северіона Дангадзе і представника українського бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії. На плівках співрозмовники домовляються про фінансування бізнесменом акцій протесту в Україні, які тоді скликав Міхеїл Саакашвілі. Луценко заявив, що Саакашвілі отримав від Курченка через Дангадзе півмільйона доларів на діяльність в Україні. У команді Саакашвілі це заперечували, називаючи справу сфабрикованою, а арешт Дангадзе незаконним.